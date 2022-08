Perla Ilich funa a sujeto por feos mensajes: «Solo eres alguien infeliz»

No cabe duda que Perla Ilich es más que activa en Instagram, donde ya supera los 741 mil seguidores, a quienes encanta con videos de su día a día, además de promocionar a diferentes tipos de pymes con las que trabaja.

Pero a pesar de que la mayoría de los comentarios que recibe son de buena onda, de vez en cuando aparece algún desubicado que le deja pesados mensajes. Así es como viene ocurriendo hace un tiempo, con un sujeto que la contacta por sus mensajes internos.

Tantos han sido los mensajes que ha recibido Perla Ilich, que terminó aburrida del sujeto, por lo que a través de sus historias, compartió un pantallazo mostrando algunos de los comentarios que le deja, además de pedir a sus seguidores que lo denunciaran.

«Funo a esta persona que no ha dejado de insultarme, si se le puede llamar hombre. Qué pena que existan seres humanos, así como tú, olvidando que vienes de una mujer, que tienes una madre, quizás hermanas» comenzó escribiendo en una publicación que posteriormente borró.

Siguiendo por esta línea, Perla Ilich agregó que el sujeto en cuestión «no ha dejado de insultarme con cosas muy feas e hirientes». Por lo mismo que le pidió ayuda a sus seguidores para denunciar la cuenta: «Lo dejaré puesto aquí para que denuncien su cuenta, por favor».

«Te digo, te dejo en las manos de Dios, que él se encargue de devolverte todo lo que me has dicho y que un día te dé paz y cerebro. No tienes felicidad, solo eres alguien infeliz, insultas a una mujer que ni siquiera conoces» cerró su mensaje.

Perla Ilich y su lucha contra el hipotiroidismo

La ex El Discípulo del Chef fue diagnosticada de la enfermedad hace dos años, al igual que su madre, quien la padece hace 10 años. «Se puede tratar, es cierto, pero hay días en que me levanto con ánimo de nada. Eso te genera la ansiedad de comer, pero hay otros días en que puede estar bastante bien».

«Hay veces que hago una dieta y puedo estar muy delgada, y en otros momentos la dieta no me sirve. Uno está en la inestabilidad» cerró.