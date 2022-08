Pailita comparte coqueto video de Denise Rosenthal bailando su canción

Luego de su desconexión de redes sociales, Denise Rosenthal volvió con todo durante este mes de agosto, aprovechando de ponerse al día con varias tendencias que la rompen en Internet, lo que obviamente se convierte en lo más comentado cada vez que lo sube.

Así es como ocurrió hace solo unos días, luego de que se mandara una divertida referencia a «Cállate Perro», la canción de Nickoog Clk. El tema del artista nacional suma más de 2 millones de visualizaciones en YouTube, manteniéndose entre las tendencias musicales de la plataforma.

«Cuando en una discusión ya no me quedan argumentos y ya parece chiste lo terco que es» escribió Denise Rosenthal para acompañar el registro, en el que no dudó en bromear de lo lindo con la popular canción nacional.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que ahora la intérprete de ‘Agua Segura’ volvió a dejar la grande, luego de unirse a otra de las tendencias de moda en TikTok, la cual está de la mano de ni más ni menos que de Pailita.

«Chile representtttttt 🇨🇱 Somo el mejor pais de chile wnnnn 🤣🫶🏽✨» afirmó Denise Rosenthal en la publicación que subió a la red social de videos, mientras se movía al ritmo de ‘Na, na, na’, uno de los grandes éxitos del oriundo de Punta Arenas.

El tema de Pailita ya se convirtió en una sensación online. Pues al poco tiempo de su lanzamiento, suma más de 10 millones de visualizaciones en YouTube y se encuentra entre los más videos musicales más populares de la plataforma. Además, la está rompiendo en TikTok con los bailes al que se sumó ahora la cantante.

Pailita comparte el registro de Denise Rosenthal

El registro ya suma más de un millón de vistas en la red social y fue compartido por el mismo Pailita en las historias de su Instagram. Igualmente, suma cientos de reacciones positivas de los seguidores de Denise Rosenthal, incluso, pidiendo una colaboración entre ambos.

«Me imagino un tema de la @deniserosenthal y @pailita.k7k , sería genial.. ❤️❤️❤️❤️❤️»; «@pailita.k7k la Queen 🥰🥰»; «Colaboren po»; «Estamos esperando un tema tuyo junto a pailita 🥰», fueron algunos de los comentarios en el perfil de la artista.