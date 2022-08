Pancho Saavedra enternece con bella postal junto a su retoña

Más de 3.8 millones de seguidores tiene Pancho Saavedra en su cuenta de Instagram, siendo de esta forma uno de los animadores más populares de nuestro país. Por lo mismo que no duda en compartir todo tipo de registros de sus día a día y sus proyectos laborales.

Pero no hay duda que alguien en particular se ha robado la película en el perfil del rostro de Canal 13 durante los últimos meses. Pues desde que anunció la llegada de su retoña Laura, sus fanáticos han estado vueltos locos con las adorables postales que sube.

Así es como ocurrió recientemente, luego de que Pancho Saavedra sacara suspiros con una bella fotito en la que aparece posando con la pequeña, quien está descansando en el pecho del comunicador, quien la lleva en el llamado «portador» de guaguas.

«Te amo mi amor» es el simple mensaje que escribió para acompañar el enternecedor registro, que en cosa de horas acumuló más de 54 mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, quienes no pueden más con lo bonita de la postal.

Algunos de los mensajes que recibió Pancho Saavedra decían: «Que grande esta… Bellos se ven en la foto»; «Papá chocho»; «Felicidades por esa pequeña afortunada de tener todo el amor del mundo»; «Que grande Laurita»; «Eres el mejor papá»; «Está muy grande»; «Que tierno te ves»; «Que hermoso Panchito» y «Que cosa más linda».

Pancho Saavedra y la paternidad

Tiempo atrás, Pancho Saavedra dio una entrevista en la que se refirió a sus primeros meses como papá y cómo es que le ha cambiado la vida este especial momento.

«Mi hija me cambió la vida en 180° grados. La paternidad es lo más hermoso que me ha pasado en la vida, es un amor distinto, un amor infinito por el que uno está dispuesto a dar todo. No hay nada que me importe más que mi hija» comenzó señalando.

Junto con esto, Pancho Saavedra aseguró que «Me ha costado con los viajes, la distancia… Pero cuento con una red familiar y un apoyo muy importante. Siempre me las ingenio junto a mi marido y las abuelas para poder criar a esta niña rodeada de amor».