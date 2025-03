Denise Rosenthal reveló delicado estado de salud: «Han sido los meses más desafiantes que me han tocado vivir»

Luego de varios meses alejada de las redes sociales, Denise Rosenthal volvió a Instagram haciendo una revelación respecto a su salud.

Cabe destacar que la artista nacional tuvo una polemica ruptura con Camilo Zicavo, donde hubo acusación de infelidad de por medio.

En este contexto, es que la cantante compartió un registro andando en bicicleta, y aprovechó de entregar un mensaje a sus seguidores.

«Esta hernia ctm no me va a ganar. Han sido los meses más desafiantes que me han tocado vivir. Sin poder bailar, sin poder hacer casi nada físico, y adaptándome a una nueva realidad», partió diciendo Rosenthal.

Además, agregó que: «Habían días que caía a llorar literal solo de dolor, un dolor crónico físico inexplicable e inmovilizador pero he estado rodeada de gente profesional, de mi tribu y de mucha construcción de amor personal«.

He crecido mucho, y he cultivado mi paciencia, mi gratitud. Y aunque ya no me acuerdo que es vivir sin dolor físico, agradezco cada experiencia que me ha dado esta vida y el universo para crecer y aprender un poco más de mi», continuó.

El potente mensaje de Denise Rosenthal

Asimsimo, entregó un potente mensaje a sus seguidores. «Nunca se posterguen a ustedes mismas, ni trancen sus límites más allá de lo que les traiga paz. El cuerpo es un reflejo de nuestros procesos y claramente me ha traído mucha evolución. Ha sido un camino de dialogar con el dolor de una forma llena de dicotomías», comentó.

Gracias por sus mensajitos, su amor y preocupación. Vamos arriba las guerreras vulnerables, pidan ayuda, rodéense de amor real, cuiden su alma. Las amo», concluyó la interprete.

También puedes leer en Radio Corazón: ¿Quién es Alex Sinatra?: El cantante sensación de corridos tumbados