Denise Rosenthal saca suspiros con bailecito hot

No cabe duda que Denise Rosenthal es más que activa en sus redes sociales, pues solo en Instagram cuenta con más de 3.6 millones de seguidores, a los que siempre encanta con registros de sus próximos proyectos musicales y coquetas postales que la llenan de aplausos.

Es por lo mismo que recientemente la cantante nacional dejó la grande, luego de compartir unos coquetos videos en los que se luce bailando al ritmo de la conocida rapera gringa Nicki Minaj.

En el primero de estos, Denise Rosenthal escribió «1 think about me, I’m the baddest alive (1 piensa en mí, soy la viva más mala)» nombre del tema con el que movía las caderas. Mientras que en los siguientes agregó «¿Qué haces en tu tiempo libre en Miami? Yo» junto con el tema ‘Anaconda’.

Los videos que compartió en TikTok, al poco tiempo alcanzaron más de 101 mil visualizaciones y decenas de comentarios. Pero además aprovechó de subirlos en las historias de Instagram, donde sin duda se llenó de piropos.

«Una reina bailando la canción de otra reina»; «sigue así con esa energía gigante que tienes»; «sacando los pasos prohibidos»; «linda preciosa»; «eres siempre una diosa»; «ya pero hablemos de lo diosa que es»; «hermosa lo mejor de lo mejor unica» y «yo te amo» es parte de lo que le escribieron a Denise Rosenthal.

Denise Rosenthal ya se había lucido bailando

Como había estado un buen tiempo alejada de Internet, la cantante quiso poner al día con uno de los desafíos que por estos días la rompe en la plataforma de videos. Hablamos ni más ni menos que de bailar ‘Despechá’ el nuevo éxito de Rosalía.

«Poniéndome al dia con los treneesss en mi tiempo free ahyia 🤪✨ #fypシ». Expresó Denise Rosenthal en la bajada del reciente registro compartido en su perfil, en el que se luce bailando el hit del momento, el cual también ha sido replicado por figuras como Betsy Camino y Esteban Paredes.