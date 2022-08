Adriana Barrientos deja la grande con osadas fotitos en microbikini

Con más de 715 mil seguidores cuenta Adriana Barrientos solo en Instagram, por lo mismo que la chiquilla no duda en compartir picarones registros ligera de ropa, en los que sin duda se luce y la llenan de piropos por lo regia que se ve.

Es en este contexto que recientemente la panelista de Zona de Estrellas dejó la grande entre sus fanáticos, luego de que subiera unas coquetas postales donde posa con un microbikini negro, dejando a la vista todas sus curvas.

«De las 4 cuál prefieres?? Besos vayan a verme a mi página 💕 sexy ……… el Link está en la biografía …….. con 20% de descuento hasta hoy» escribió Adriana Barrientos en la publicación, haciendo promoción a su perfil en Unlok, plataforma en la que se publica material con contenido solo para adultos.

Al poco tiempo de compartir la publicación, la ex chica reality recibió más de cinco mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, lo que no dudaron en halagarla por lo guapa que luce.

«Mi amor»; «que hermoso ángel»; «Que guapa»; «bombonazo»; «Estas hermosa»; «Hot al máximo»; «Sensual bella»; «Hermosa nuestra leona»; «Pucha que eri tupenda»; «Guaguita hermosa… eres bellísima»; «Hermosa mi fiera»; «Como el vino»; «Ufff mi vida» y «Usted es un suspiro de vida» es parte de lo que le escribieron a Adriana Barrientos.

Adriana Barrientos y su paso por la Escuela Militar

Hace un tiempo, Adriana Barrientos recordó cómo fue su paso por la Escuela Militar y su radical cambio al mundo del modelaje y la televisión.

«Yo estaba llena de mimetismo, con mi fusil y mi uniforme, mi tenida de campaña y miro el desfile de Giordano. Al año siguiente, en febrero de ese año, yo estaba ahí, con Kenita, con Carlita Ochoa, en la pasarela de Roberto Giordano» comenzó relatando.

Siguiendo por esta línea agregó que «Pesaba 65 kilos y desfilaba con 49 kilos en Giordano, estamos hablando de 15 kilos menos, impresionante las vueltas que tiene la vida. Así que si está deprimido, créame, lo que yo viví es algo que jamás pensé en mi cabeza».