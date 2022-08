Gonzalo de la Carrera tras charchazo: «Estoy orgulloso de haberme quedado solo, Jesucristo también se quedó solo»

No cabe duda que la noticia que ha marcado las últimas horas es el violento incidente que protagonizó Gonzalo de la Carrera, quien tras terminar una sesión en la Cámara de Diputados y Diputadas comenzó una discusión con el vicepresidente Alexis Sepúlveda, la que terminó con un combo.

De acuerdo al video que se publicó horas después de la pelea, se puede ver cómo, en un costado de la sala, ambos diputados comienzan desafiándose de manera verbal para luego pasar a enfrentarse con el pecho, instancia que culmina con el representante del distrito 11 pegándole con el puño a Sepúlveda.

Al poco tiempo de conocerse la situación, desde el Partido Republicano, anunciaron que tomaron la decisión de expulsar a Gonzalo de la Carrera de su bancada, pese a que se encontraba como independiente apoyado por el partido.

Gonzalo de la Carrera y su respuesta

Es en este contexto que durante la mañana de este miércoles, el diputado conversó con Tu Día, donde señaló que recibió primero una agresión de Sepúlveda. «Yo recibí tres pechazos y me defendí. Es súper fácil decirlo desde afuera, pero cuando uno es agredido verbal y físicamente, uno reacciona».

Mientras que con relación a su expulsión del partido Republicano, afirmó que «No me prestan ropa porque hay una elección el 4 de septiembre muy importante en Chile, mejor tomar una posición para bajar los ánimos, yo también estoy en esa, porque fue un incidente y en el fondo nadie quiso esperar lo que corresponde en un proceso. Me quedé solo y es parte de la vida, yo estoy defendiendo ideas de libertad».

«Estoy orgulloso de haberme quedado solo, Jesucristo también se quedó solo, yo me quedé solo, lo voy a enfrentar solo y le voy a poner el pecho a las balas como lo he hecho toda la vida siempre y eso no me molesta, lo que pasa es que hay gente que va con la manada», continuó Gonzalo de la Carrera.