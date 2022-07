Paul Vásquez le responde con todo a Adriana Barrientos: «Hablan con tanta seguridad»

Sin duda que Paul Vásquez se convirtió en el gran protagonista del último capítulo de ‘Podemos Hablar’, espacio en el que se refirió en extenso a la polémica detención que protagonizó en el Aeropuerto de Santiago. Junto con esto, también le respondió sin filtro a Adriana Barrientos y unos comentarios que se mandó sobre él.

Resulta que previo al programa de CHV, La Leona aseguró en Zona de Estrellas que «Al ‘Flaco’ le gusta instalarse en el aeropuerto. Botella completa de whisky. Fuma, mezcla y apaga tele. Un día lo vi. Se acurrucó y de repente veo todo el pantalón mojado».

Frente a esto, Paul Vásquez comenzó señalando que «Yo no soy una monedita de oro que le caigo bien a todos. Nadie es una monedita de oro. Pero sí tengo detractores. Sobre todo estos tipos que viven detrás de un celular, donde les gustan las masacres. Eso detractores que viven destruyendo, por ejemplo en un programa del mismo ambiente televisivo».

Paul Vásquez contra Adriana Barrientos

Siguiendo por esta línea, el humorista apuntó directamente a Adriana. «Esta señorita Barrientos diciendo que ella ‘me conoce’, que ‘somos amigos íntimos’. Yo nunca. Y que hablan con tanta propiedad, con tanta autoridad, que me conocen, cuando yo, desde 1996, a las fiestas que yo fui de la farándula son nulas».

«Nadie me puede decir ‘el otro día te vimos con tal personaje de la televisión’, o que me involucro en el ambiente. ¿Esa potestad quién se las dio? Para hablar, para decir ‘yo lo conozco, yo lo he visto meado todo ahí, curao’. ¿Quién le da esa autoridad?», continuó Paul Vásquez en el espacio de conversación conducido por Jean Philippe Cretton.

Para dar por cerrado el tema, el Flaco señaló que «Hablan con tanta seguridad, como si me conocieran, cuando soy un chico de barrio».