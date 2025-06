Natthy Chilena lanza fuerte acusación contra Adriana Barrientos: «Es mi colega hace bastante tiempo»

La jornada de este lunes, Natthy Chilena dejó la escoba entre sus seguidores de Instagram, luego de lanzar una impactante acusación en contra de Adriana Barrientos.

En el video que compartió en sus redes sociales, se lanzó con todo en contra de la panelista de Zona de Estrellas. «Adriana Barrientos, ¿cuándo vas a reconocer que eres mi colega?». Además de agregar que «¿chiquillos les cuento una papita? La Adriana es mi colega hace bastante tiempo y es bien competitiva».

Pero esto no es todo, ya que Natthy Chilena aseguró: «Incluso me tiene mala porque algunos clientes han pasado por mis manos y eso la pica bastante, porque quiere tener a los mejores clientes, solo para ellas: no le gusta compartirlos».

«Además, la patuda se enoja con los clientes que se han atendido conmigo. Un cliente me contó que ella se enojó mucho con él y lo trató muy mal porque supo que se había atendido conmigo», continuó la escort que actualmente vive en Finlandia.

Natthy Chilena se lanza contra Adriana Barrientos

Y la cosa no se queda ahí, ya que Natthy Chilena afirmó que Adriana Barrientos se habría quedado con una millonaria cifra de un cliente que canceló. «Más encima lo dejó botado y no le quiso devolver el pago adelantado de 7 millones de pesos que él le había hecho».

«Después andaba rogando al cliente para que volviera, y eso ha pasado con varios clientes. Si anda con la lesera, no los atiende bien y después anda como loca porque pierde uno», señaló la joven.

Para cerrar, la influencer indicó que «es la peor put*, por (así) decirlo, pero de que es, lo es. Adriana, te recomiendo hacer bien tu trabajo, tanto como opinóloga como en el servicio VIP, porque hasta ahora vas de mal en peor: muack».