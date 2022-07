Paul Vásquez rompe el silencio tras detención: «Nunca amenacé ni golpeé»

Durante la mañana de este martes, se dio a conocer que Paul Vásquez fue detenido en el aeropuerto Arturo Merino Benítez; luego de protagonizar una discusión con un trabajador del lugar, además de un detective de la PDI, la que habría terminado con el humorista agrediendo a ambos.

Hay que recordar que El Flaco terminó formalizado por lesiones leves y atentado contra la autoridad, quedando con prohibición de acercarse a las víctimas. Es en este contexto que hoy el humorista dio una conferencia de prensa para hablar de la situación.

«A veces tengo que reconocer y toda la gente que me conoce sabe que yo soy un tipo que como muchos chilenos y humanos le tiene miedo a volar. No sé si tomarlo como una fobia, pero a mí siempre me ha dado miedo volar después de una experiencia que viví en un avión cuando viajábamos al extranjero. Ahí quedé un poco traumado» comenzó señalando Paul Vásquez.

Paul Vásquez sobre la detención

«La situación fue bastante confusa. Yo me tomé dos tragos para subirme, porque con esa situación yo me voy durmiendo. Me solicitan que me cambie de asiento, a lo cual yo dije que no, se armó una pequeña discusión, me hacen descender del avión, a lo cual yo accedo, pero nunca pensé que iban a estar tantos detectives esperando y con las esposas en la mano. Ahí se me vino encima la situación, que iban a tratarme como delincuente, y ahí empezó todo. Me bloqueé y empezó todo el forcejeo» continuó.

Por otro lado, Paul Vásquez se refirió a la cobertura de la prensa. «El festín que se dieron ayer me hicieron recordar los peores días de la farándula. El festín que se hicieron algunos programa, al decir que yo había golpeado. Nunca amenacé ni golpeé. Estuve muy mal ayer con esa situación de que se me acusa con que iba a disparar. Los que me conocen saben que no soy un tipo violento. Eso me pareció de una magnitud importante».

Mientras que con relación al video viralizado, donde intenta darle un cabezazo a uno de los funcionarios, según lo consignado por La Cuarta, El Flaco señaló; «no sé si será tan elocuente, yo no he visto las imágenes, pero ahí no hubo nada. Habían muchos PDI para detener a El Flaco. Yo lo único que pedía es que no me esposaran. Si hubiese sido una agresión hubiese empuñado mi mano. Yo lamento la situación».

«Para mí va a ser una lección aprendida, de aquí tengo que sacar algo positivo. Don Eduardo ya está hablando con un médico para ver qué hacer en estos casos, pero no quiero tomar pastillas ni nada que sea sintético para mi cuerpo» cerró.