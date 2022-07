Antonella Ríos deslumbra con picarona fotito en lencería

Como te hemos contado, Antonella Ríos es más que activa en su cuenta de Instagram, donde supera los 1.2 millones de seguidores; que siempre están atentos a todo el tipo de contenido que comparte y no dudan en llenarla de piropos por lo regia que luce.

Así es como ocurrió recientemente, luego de que compartiera una osada postal en blanco y negro, donde encanta posando con un coqueto conjunto de lencería de encaje, que dejó casi nada a la imaginación. «prəˌkrastəˈnāSH(ə)n» escribió para acompañar la fotito.

Poco tiempo después de subir la publicación, Antonella Ríos recibió más de 20 mil me gusta y cientos de comentarios de sus fanáticos, quienes no dudaron en aplaudirla por lo guapa que se ve y llenándola de halagos.

«Hermosa y muy sensual»; «Bella linda hermosa»; «Simplemente hermosa»; «te pasaste hermosura»; «Guapísima mujer»; «que maravilla»; «Es que te pasaste!!!»; «Un sueño uff»; «Como el vino»; «Que guapa y sensual»; «Loco por ti»; «Embobado asi me tienes»; «Delicia de mujer» y «Estas muy linda» es parte de lo que le escribieron.

Antonella Ríos y su salida de Me Late Prime

Hace unos días te contamos que Antonella Ríos renunció a Me Late Prime. Información que fue confirmada por Sergio Rojas y Paula Escobar a través de su programa de Instagram ‘Qué te lo digo’, donde contaron detalles de lo ocurrido.

«Tuvo una reunión con Daniel Fuenzalida a puertas cerradas y ahí fue que decidió dar un paso al costado. Debe tener otro tipo de proyección o necesidad en términos laborales» indicó su ahora excompañero de panel.

Mientras que Escobar afirmó que existieron algunos roces con la producción. «Ella no estaba muy contenta, no estaba muy cómoda. A Antonella le gusta explayarse, es culta, sabe muchas cosas y sentía que no tenía el espacio suficiente de desarrollar una idea o punto de vista».