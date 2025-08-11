Conmoción en el mundo de la TV: Muere sorpresivamente destacado actor a los 38 años por aneurisma cerebral

Conmoción ha causado en el mundo del espectáculo la muerte de un reconocido actor mexicano a sus 38 años.

El intérprete saltó a la fama tras participar en reconocidas series de éxito, tales como Rosario Tijeras, La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

El sujeto en cuestión es Juan Carlos Ramírez Ayala y la causa de su fallecimiento fue un aneurisma cerebral. La agencia que lo representaba (I am This), comunicó la sensible noticia, además su familia lo confirmó a través de un comunicado oficial.

«Descansa en paz, Juan Carlos Ramírez Ayala. Tu calidez, pasión y compromiso los llevaremos en el corazón», escribió su agencia en la red social Instagram.

Por otro lado, su familia señaló que: «Hace unos días, Juan Carlos falleció de un aneurisma cerebral. Agradecemos profundamente las llamadas y mensajes recibidos. Pedimos sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala”.

La trayectoria de Juan Carlos Ramírez Ayala

El joven debutó en la actuación en el año 2018 en la miniserie Puño Limpio. Tras eso, ganó popularidad al interpretar el rol de ‘Chivo’ en la serie Rosario Tijeras.

Asimismo, se siguió especializando en el rubro y logró tener papeles en «La rosa de Guadalupe», «Como dice el dicho» y «El último Rey».

Cabe destacar que Juan Carlos Ramírez Ayala estudió Arquitectura, y egresó de la universidad Iberoamericana. Su deceso impacta al pueblo mexicano y a todos sus colegas, que ha causado impacto y tristeza entre sus seguidores.

