Ganó en artes escénicas circenses: «Tachuela Grande» fue reconocido con el premio Presidente de la República

Este pasado jueves, tuvo lugar la ceremonia de entrega del premio Presidente de la República. La distinción reconoce a los exponentes más destacados de la música y las artes escénicas. En esta última, uno de los reconocimientos fue para Joaquín Maluenda, conocido como el «Tachuela Grande«.

En esta ocasión, la ceremonia fue dirigida por el Presidente, Gabriel Boric, y la ministra de Cultura, Carolina Arredondo.

«Tachuela Grande» fue reconocido con el premio Presidente de la República

Este pasado jueves 14 de agosto, en el Palacio de La Moneda, tuvo lugar la entrega de los premios Presidente de la República. En esta ocasión, se dividió en dos categorías, música y artes escénicas, las cuales se dividieron en subcategorías.

El ganador en la subcategoría de circo fue Joaquín Maluenda, más conocido como el «Tachuela Grande». El artista tiene una trayectoria de más de 50 años en el rubro, pero además, ha sido clave para la profesionalización del circo en Chile.

Esto porque Joaquín Maluenda fue presidente del Sindicato Circense durante 12 años, y participó en la gestión de la Ley 21.026, que establece el primer sábado de septiembre como el Día Nacional del Circo. Por otro lado, fundó la Asociación Gremial de Empresarios Artistas Circenses, los Premios EMARCICH y la Escuela de Circo Los Tachuelas en La Pintana.

También, desde 2018, preside el Congreso Internacional de Circos Latinoamericanos, realizado en Chile, México, Brasil, Perú y Colombia, y programado para efectuarse en Ecuador en 2025.

Cabe recordar que el «Tachuela Grande» es el patriarca del circo “Los Tachuelas”, en honor a su padre, y junto a su familia, conformada por su esposa, Nubia González, artista circense, sus cinco hijos,19 nietos y 1 bisnieta.

Respecto a la entrega de los premios, Gabriel Boric afirmó: «Es importante dar estos premios en vida. Yo creo que los homenajes están bien cuando las personas fallecen, pero es mucho más rico hacerlos en vida. Cuando todavía queda mucho por decir, cuando queda obra por difundir, cuando queda escuela por crear».

