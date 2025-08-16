«¿Me estás pidiendo pololeo?»: El incómodo momento que vivieron Daniela Aránguiz y Cuco Cerda en Only Fama

En el último capítulo de Only Fama, el programa de conversación y entretención de Mega, se vivió un tierno momento. Resulta que, de sorpresa, apareció Cuco Cerda, pareja de Daniela Aránguiz, panelista del espacio.

Por primera vez hicieron una aparición pública como pareja, para hablar sobre su relación, sus inicios, y su futuro. Eso sí, también se generó un incómodo momento, cuando una frase sorprendió a la ex Mekano.

El incómodo momento que vivieron Daniela Aránguiz y Cuco Cerda en Only Fama

Luego de que en el panel comentaran lo lindos que se ven juntos, y felicitaran a la pareja, Pamela Jiles le aconsejó a Cuco Cerda: «Es re importante cuidarla».

Rápidamente, el ingeniero comercial le respondió: «Nos venimos conociendo hace dos meses. Lo estamos pasando bien, que sea como tiene que ser. Obviamente, la voy a cuidar, por eso estoy acá«.

«Acá no hay nombres, no hay apellidos«, agregó, señalando que se toma las cosas con calma.

Sin embargo, a Daniela Aránguiz esto no le pareció, y aprovechó de tirar un palito: «¿Cómo que no hay nombre aquí? Yo no soy la Faloon«. Además, aseguró que ella quiere una relación formal.

«Me refiero a que no hay apuro ni presión de nada. ¿Somos pololos?«, le respondió Cuco Cerda, a lo que ella dijo que sí.

Mientras todos tiraban la talla sobre que eran pololos, él contestó en tono de broma: «Esto es inédito, tremendo momento televisivo«.

Ante la sorpresa de ambos, que al parecer no se habían pedido pololeo aún, Cuco Cerda le dijo directamente: «¿Me estás pidiendo pololeo? Yo creo que eso se habla en privado. Esas cosas encuentro que se hablan a puerta cerrada entre nosotros«.

«Siempre le he dicho que me interesa mantener esta relación entre los dos, más sano y más bonito, no tanta exposición«, cerró.

