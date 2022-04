Patricia Maldonado recordó su salida de Mucho Gusto: «Sientes que es injusto»

Durante la jornada de este jueves, finalmente Patricia Maldonado regresó a la televisión, gracias al programa de Zona Latina ‘Zona de Estrellas’, donde además se reencontró con Raquel Argandoña. En su paso por el programa, la opinóloga habló de todo.

Y uno de los temas que tocó, fue uno de los momentos más complejos de su carrera; la incertidumbre que vivió tras ser sacada de pantalla en el Mucho Gusto y no recibir ninguna explicación, todo en medio del estallido social en nuestro país.

A pesar de que ha pasado más de un año desde su salida del matinal de Mega; Patricia Maldonado no dudó en referirse nuevamente a esta situación, revelando algunos detalles de cómo lo pasó en ese momento.

Patricia Maldonado y su salida

«Como al mes y medio empecé a ver a algunos integrantes regresar al programa. Dije ‘me van a llamar’, pero tenía algunas sospechas, tan tonta no soy. Pasaron 5 meses y ya estaban todos en el panel, necesitaba que alguien me lo explicara» comenzó señalando la cantante.

Siguiendo por esta línea, Patricia Maldonado aseguró que desde la producción del espacio le recomendaron que se quedara en su casa. «Me dijeron: ‘estamos viendo cómo lo hacemos'» agregó.

«A los 7 meses (fuera del programa) yo ya necesitaba una explicación. A un trabajador no se le tiene todo ese tiempo sin explicarle nada. Todos los trabajadores tenemos derechos» continuó.

Tras esto, reveló que se reunió con Pablo Alvarado, quien era director del Mucho Gusto. «Nos juntamos en un restorán a tomar desayuno. Me dijo: ‘yo no sé mucho, esta es una orden de arriba’. Yo quería saber si iba a seguir o no en el matinal. Entonces me dice ‘te están cuidando’. Yo le respondí que aquí nadie cuida a nadie, ¿para qué estamos con leseras?».

«No lo pasé bien, porque tú sientes que es injusto. Nadie tiene que perder la pega por opciones políticas. La gente debe perderla porque no lo ha hecho bien» afirmó.