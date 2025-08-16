«Su partida deja un vacío inmenso en mí y nuestra familia»: Don Carter emitió un sensible comunicado tras el fallecimiento de su esposa

Don Carter, el popular comediante, cuyo nombre real es Juan Alcayaga, atraviesa un complejo momento, tras la muerte de su esposa. La tragedia ocurrió justo antes de presentarse en un escenario, por lo que su amigo, Iván Arenas, fue el encargado de transmitir la noticia.

Durante la noche de ayer, Don Carter escribió un mensaje en sus redes sociales para comunicar la noticia a sus seguidores.

Don Carter emitió un sensible comunicado tras el fallecimiento de su esposa

Marta Pinto, esposa de Juan Alcayaga, más conocido como Don Carter, falleció este jueves, en la antesala de un evento del comediante junto a Iván Arenas, el «Profesor Rossa«. Cabe destacar que la pareja estaba casada desde 1987.

Sin embargo, el propio humorista pidió realizar el show, en homenaje a su esposa, por lo que sus colegas se encargaron de rendirle tributo a la pareja, además de transmitir la información al público.

La noche de ayer, Don Carter publicó en sus redes sociales un emotivo comunicado: «Hoy me despido de mi amada Piru (Conchita), compañera de vida y mi mayor apoyo en cada paso de la vida y el trabajo».

«Su partida deja un vacío inmenso en mí y nuestra familia, pero también un legado de amor y momentos inolvidables«, agregó.

«Agradezco de corazón a mi familia, amigos y a cada uno de ustedes, por sus mensajes, su cariño y por acompañarme en este momento tan doloroso«.

«Sus palabras me han dado fuerza para seguir adelante. Pronto nos volveremos a ver para seguir riendo», cerró Don Carter.

