«Dejó la grande»: Pailita termina escondido en una casa tras llamado a fanáticos

En las últimas horas Pailita se llenó de buenos comentarios en redes sociales, luego de que diera a conocer el lindo gesto que se mandó. Pues a través de una historia, el joven de 22 años mostró que compró una casa para su familia.

«Desde el día que me alejé de casa le prometí a mi familia que me sacaría la mier… para tenerlos bien y salir de la crisis económica en la que estábamos, yo sé lo que es venir de abajo y no tener ni para el colectivo» es parte de lo que escribió.

Aunque la cosa no se quedó ahí, ya que hace varios días que Pailita estaba avisando el lanzamiento de música nueva. Tal es como lo demostró después de subir dos archivos de audio y una encuesta: le preguntó a sus seguidores si preferían «Por qué no te decides» o «Na na na».

Finalmente, el último tema ganó y el oriundo de Punta Arenas no dudó en actuar de inmediato. Ya que de inmediato hizo el llamado a sus fanáticos a una multicancha de Quilicura, para grabar el videoclip oficial del tema.

Pailita deja la grande en Quilicura

La cita era al mediodía y la indicación era solamente llegar con la camiseta de algún club de fútbol de Chile, además de la camiseta de la selección chilena.

«Mañana va a ser un día hermoso. No hay rivalidad, pura familia. Vayan todos los adultos, niños/as, jóvenes. Jugaremos su partido y todo mi xann», expresó Pailita en su invitación.

Sin embargo, lo que no sabía es que la multicancha ubicada entre las calles Los Cóndores y Tucapel de Quilicura, iba a estar repleta al mediodía.

El cantante había avisado con anticipación que estuvo grabando toda la noche y que no había dormido nada. Por lo que dijo que dormiría una hora y se presentaría ante sus fanáticos. Pero no se esperaba la locura que habría.

Así lo reportó la cuenta de Instagram, Biitchpostingcl, que recibió varios registros de la llegada de Pailita a la multicancha. Primero pasando por una ola de fanáticos y después tratando de calmar a la fanaticada desde la reja de una casa.

Sin embargo, lo que parecía imposible se logró. Pailita pudo volver a la multicancha, pero no exento de complicaciones. Ya que el intérprete de «Más de una vez» en reiteradas ocasiones tuvo que calmar a las fanáticas y fanáticos que llegaron al lugar.