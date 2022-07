Pailita muestra la casa que compró para su familia: «Yo sé lo que es venir de abajo»

No cabe duda que Pailita es uno de los artistas más populares de nuestro país. El chiquillo con tan solo 22 años se ha convertido en uno de los más escuchados de nuestro país y con una fanaticada que lo sigue en todas sus presentaciones en vivo.

El oriundo de Punta Arenas también ha destacado entre sus compañeros del género urbano por su fuerte mensaje antidrogas, especialmente hacia los más pequeños, haciendo constantes llamados a alejarse de ellas y a seguir estudiando.

Y por estos días, Pailita está celebrando un especial acontecimiento en estos días. Pues a través de su cuenta de Instagram, reveló que tras mucho esfuerzo, finalmente logró comprar una casa para su familia.

«Desde el día que me alejé de casa le prometí a mi familia que me sacaría la mier… para tenerlos bien y salir de la crisis económica en la que estábamos, yo sé lo que es venir de abajo y no tener ni para el colectivo» comenzó escribiendo Carlos Raín.

Siguiendo por esta línea, Pailita agregó: «Gracias a Dios por guiarme por el camino bueno y permitirme lograr tantas cosas a mi corta edad. Sin el apoyo de ustedes nada de esto sería posible mis locos. Los amo mucho mi gente, estoy entero feliz. Nuevo hogar, nuevo comienzo. 11/11″.

Pailita y el cariño por su mamá

Es conocido que Pailita en muchas oportunidades ha hablado del amor que siente por su familia, en especial por su mamá; y en una reciente entrevista habló de lo difícil que fue alejarse de ella.

Revelando que es el menor de cinco hermanos, afirmó que «soy el conchito, el regalón». Además de afirmar que por eso «La extraño mucho, siempre. La tengo lejos a mi mamita, yo viví toda mi vida con ella, es mi todo. Ha sido demasiado difícil este proceso de estar lejos de ella, porque uno quiere tenerla siempre y más en este momento».