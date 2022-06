Pedro Carcuro recuerda la terrible muerte de su hijo: «Uno no lo puede aceptar»

La noche de este domingo, Pedro Carcuro se convirtió en el nuevo invitado de De tú a tú, donde habló de su extensa carrera en el mundo del periodismo deportivo; además de su vida familiar, la cual está marcada por una terrible tragedia.

Pues en un momento de la entrevista, el periodista se refirió a la pérdida de su hijo menor, Franco, abogado que sufría depresión endógena y que se suicidó el año 2009, diciendo que “es imposible de sobrellevar, no se puede, es un puñal que no te lo puedes sacar nunca. Es lo peor que te puede pasar”.

Tras esto, Pedro Carcuro mencionó el libro que publicó sobre los mundiales y cuyo prólogo escribió Sergio Livingstone, una hermosa reseña sobre el dolor del periodista por la muerte de su hijo, señalando que “lo abracé y le di un beso en la mejilla. El ‘Sapito’ es incomparable”.

Acerca de cómo vive frente a la decisión que tomó su hijo, la de suicidarse, después de años de esta tragedia, Pedro Carcuro reflexionó emocionado, “tiene explicación, porque hay una enfermedad detrás de todo… la depresión es como un cáncer del alma y de la mente. Esa es la explicación, pero para uno desde la vereda del amor, desde la relación de padre con un hijo, donde conversábamos todos los días, a cada rato y de todo, uno no lo puede aceptar, no lo puede entender. Uno se pregunta ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué a mí me tocó esto? ¿Por qué esta injusticia tan grande?… es parte de una mochila que se hace insoportable de llevar”.

En tanto, agregó: “Algo se racionaliza. Tengo capacidad para contártelo a ti, cosa que no había hecho antes, de compartirlo. Uno puede compartirlo, pero aceptarlo, jamás, ahí está el punto, aceptarlo jamás”.

Pedro Carcuro y el dolor de la pérdida

Frente a la pregunta si se puede ser feliz después de este dolor, el periodista responde que “yo creo que la felicidad es de momentos y la pena te acompaña siempre… uno tiene que aprovechar los momentos felices”; añadiendo que la felicidad no tiene nada que ver con las cosas del trabajo, sino que con la auténtica felicidad que está en el corazón, por lo que hay que atesorar y aprovechar de los pocos momentos que se tienen con las personas que se quieren. Hoy eso él lo entiende y se queda con lo bonito que entrega la vida.

En el momento más difícil de su vida, la muerte de su hijo, Pedro Carcuro destacó que tuvo el apoyo de todos, amigos, familia y compañeros; “todos nos tuvimos que ayudar y a mí me sujetaban entre todos, porque yo sentía que me derrumbaba a cada rato… yo no sé cómo estoy de pie. Que regalo te da la vida en entregarte la fuerza que Dios te regala para poder soportar estos momentos, porque uno piensa que se va a caer y aguanta y aguanta, como en el boxeo”.

En relación a la depresión y si se imaginó que su hijo podría tomar una decisión así, el comentarista deportivo comentó que “uno nunca se imagina nunca lo peor, uno ve una amenaza que está ahí, la detecta, la conoce, la siente, pero nunca se imagina que lo peor va a llegar… uno siempre piensa que mágicamente, de alguna manera, va a llegar una solución, pero no aparece, en estos casos no aparece”, señalando que él lo siente siempre a su lado.