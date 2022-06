Christell Rodríguez revela detalles de su pedida de matrimonio

Durante la jornada del domingo, te contamos que Christell Rodríguez compartió una romántica sesión de fotos, junto a su pololo Roberto Parra; donde sorprendió a sus seguidores al confirmar que se casaban, luego de que el chiquillo le propusiera matrimonio.

«DIJE QUE SI!💍🤭❤️ Este año Dios me ha sorprendido tanto! Estoy viviendo cosas que alguna vez soñé❤️ Comienza una nueva aventura junto al hombre que amo 🥰 Dios me ha bendecido con su compañía estos años y estoy expectante a lo que vendrá ❤️ Te amo! Se vieneee 🔥» escribió junto a las postales donde muestran los anillos.

Es en este contexto que Christell Rodríguez conversó con Las Últimas Noticias (LUN), donde contó todos los detalles de lo que fue la propuesta de matrimonio, la que ocurrió en febrero pasado.

Christell Rodríguez y su matrimonio

«Uno siempre tiene que mantener algunas cosas en privado y no ser tan apresurados, por eso no le habíamos contado a casi nadie. Solo a la familia. Muchos amigos no sabían y se enteraron ayer» comenzó relatando Christell Rodríguez sobre su propuesta de matrimonio.

Siguiendo por esta línea, la cantante afirmó que «Era un plan que teníamos en conjunto, pero me ganó y me pilló por sorpresa. Fue un momento íntimo de conversación, sin challas ni efectos especiales. Él sacó una cajita, yo pensaba que eran unos aros que le íbamos a regalar a una sobrina, y estaba el anillo. Fue de mucha risa, no fue lo típico. Fue especial para nosotros».

«Ambos somos muy simples, queremos algo rústico. Creo que va a ser algo íntimo, aunque no sé si decirle así porque igual nos gusta el show. Pero quizás lo justo y necesario. Estoy empezando a ver el tema de la organización y he mirado algunos lugares», confesó Christell Rodríguez con relación a lo que será la fiesta.