«Estaba indignada»: Desclasifican reacción de Carolina Escobar en gala de Viña La conductora de TVN, Carolina Escobar, habría tenido una negativa reacción tras aparecer en la alfombra roja del festival junto a Iván Núñez.

En el programa a través de Instagram, ‘Cómplices’, Francisca García-Huidobro, Ignacio Gutiérrez y Cecilia Gutiérrez, hablaron sobre el desempeño de los matinales en la primera semana de marzo.

Durante el análisis a ‘Buenos Días a Todos’ de TVN, se centraron en Carolina Escobar, conductora del programa y aprovecharon de reflotar una anécdota ocurrida en la Gala del Festival de Viña en 2019.

Según lo que cuentan, en la alfombra roja se tenía planeado que Escobar entrara junto a Gonzalo Ramírez. Sin embargo, el arribo de Iván Núñez a la estatal cambiaría los planes de aquello, dejando fuera a Ramírez y presentando a Ñúñez como la flamante contratación del canal.

«Cuando yo me fui a Canal 13, el 2018, se rumoreaba que Iván Núñez se iba a ir a Canal 13. De hecho yo estaba súper entusiasmada porque pensé que podía trabajar con él. Y se fue a TVN y entiendo que, hasta el día de hoy, ninguno de ellos dos (Escobar y Ramírez) le dirige la palabra a Iván Núñez», dijo la Fran.

Tras eso, la Ceci complementó que «Carolina Escobar estaba indignada cuando la hicieron pasar por la alfombra roja con Iván Núñez, la de Viña, porque ella decía que su dupla era Gonzalo Ramírez. La hicieron pasar con Iván Núñez y estaba indignada».

La foto de la discordia

Nachito que era el conductor de la ceremonia, contó que los rostros del departamento de Prensa de TVN se habían tomado una foto en patota para la red social de la camarita.

«Los de TVN se sacan una foto todos: Iván Núñez, Pedro Carcuro, que es un encanto, la verdad que todos muy simpáticos. Y yo dije ‘qué bueno que todos se llevan bien, la raja, adelante, disfruten, cúrense«, dijo Gutiérrez.

Sin embargo, cuenta que «después, en la foto que aparece en Instagram cortaron a Iván. Y ahí yo caché que no había (buena onda), recién me empiezo a enterar, que no había».

