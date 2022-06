Sabrina Sosa sorprende con coqueto saludo por el Día del Padre

Este domingo se celebró a lo largo de nuestro país el Día del Padre, donde los famosos se dedicaron a compartir emotivos mensajes y fotitos sobre lo que significa esta fecha para ellos. Pero sin duda que Sabrina Sosa llamó la atención por su particular publicación.

Resulta que la chiquilla recurrió a su cuenta de Instagram, para compartir unas palabras sobre el festejo; las que acompañó con unas coquetas postales en las que se luce con una ajustada polera sin mangas de color rosado.

«Feliz día del padre a todos los papis que andan por acá» escribió Sabrina Sosa junto a los registros, que en cosa de minutos consiguieron más de 21 mil me gusta y decenas de comentarios de papitos que estaban más que agradecidos.

Algunos de los mensajes leían: «Gracias hermosa «; «que hermosa manera de comenzar el día»; «Gracias por tu regalo sabri»; «Guapa guapa como siempre»; «Nada que decir..Simplemente Hermosa»; «Que mejor regalo que tus fotografías»; «Asi da gusto» y «Con esa foto.. se me compuso el dia del Padre».

Sabrina Sosa y su separación

Hace un tiempo, Sabrina Sosa se confesó en una entrevista sobre su separación con Claudio Valdivia, tras 8 años de relación y un hijo en común, Gaspar, quien ya tiene 5 años.

«Me pasó que él no estaba de acuerdo en que nos separáramos. Tenía que hacerlo entender que no estábamos bien y que viéramos lo mismo, porque si uno está mal, y lo estoy viendo, importa que yo estoy sintiendo algo, y también eso cuenta» reveló en Síganme los Buenos.

Siguiendo por esta línea, la influencer argentina reveló que «No estaba al 100% en nada, ni en pareja, ni en mi trabajo, solo en ser mamá. Ni siquiera como mujer, me sentía fea, no me sentía segura… ahora tengo el mundo por delante».