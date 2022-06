Kathy Orellana preocupa por su imagen en última transmisión en vivo

A pesar de que lleva un largo tiempo fuera de la televisión, Kathy Orellana de todas formas cuenta con un público fiel que está atento a todos sus comentarios; por lo mismo que solo en Instagram tiene más de 120 mil seguidores, los que siempre están apoyándola.

Pero recientemente sus fanáticos quedaron más que preocupados luego de que hiciera una transmisión en vivo a través de redes sociales, donde muchos aseguraron que no se encontraba en su mejor estado físico.

La cuenta de Instagram cachaguarealityy compartió un extracto del live, acompañado de algunas reacciones que tuvo el público que la veía, asegurando que «Kathy Orellana preocupa a sus seguidores por su último en vivo realizado».

Resulta que la cantante estaba mostrando algunas prendas de ropa que está vendiendo; pero los comentarios se enfocaron en que durante la transmisión hablaba de manera extraña, tiritaba constantemente y movía la mandíbula.

«Que pena una chica con tanto talento»; «Estaba malo el ravotril»; «Debe estar en un proceso de cambio… Tal vez bajo medicación»; «La droga la tiene mal»; «esta demasiado dura»; «Ojala no esté en pasta» y «Ayudenla!», es parte de los comentarios que recibió.

Kathy Orellana responde a las críticas

Hace un tiempo te contamos que Kathy Orellana hizo una transmisión en vivo, en la que se refirió a sus adicciones. «Que me digan que soy curá, ya filo, no puedo decir que no es cierto, igual puedo decir que es cierto. Estoy en un punto de mi vida que Dios me dio tanto, que me da igual, no tengo miedo».

«Miren mis pupilas, yo ya no tomo hace 4 años, yo soy alcohólica, y como soy alcohólica no tomo, porque me vuelvo loca, pero la marihuana si me ayuda y estoy tranquila» afirmó.

Por otro lado, la chiquilla se refirió a su vida fuera de la TV. «Yo voy a trabajar a la feria todos los días, la gente me dice ‘qué triste verte aquí’, y a mí me da risa. Yo vengo de ahí, claro, no me resultó (su carrera artística) porque fui inmadura, pude hacer muchas cosas y no las hice».