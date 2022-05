Katherine Orellana se confiesa sobre sus adicciones: «Yo soy alcohólica»

Desde su paso por ‘Rojo: Fama contra fama’, Katherine Orellana se ha convertido en una de las figuras más reconocidas por el público. A pesar de que su carrera musical no tuvo el éxito que esperaba, de todas formas la chiquilla cuenta con un fiel público que la sigue en todos sus proyectos.

Por lo mismo que la cantante siempre se mantiene en contacto con ellos a través de su cuenta de Instagram. Espacio donde recientemente hizo una transmisión en vivo en la que se refirió a sus problemas con las adicciones y en qué se encuentra actualmente.

Hay que recordar que hace un tiempo Katherine Orellana reveló algunos oscuros detalles sobre el tiempo en el que comenzó a consumir cocaína, la que mezclaba con alcohol; y el fuerte llamado de atención de su retoño que la llevó a dejar de lado esta vida.

La transmisión en vivo de Katherine Orellana

Resulta que de acuerdo a lo consignado por La Hora, en el Live, la morenaza de Rancagua no se le veía muy clara mientras hablaba de distintos temas, por lo que una usuaria le escribió: «Pobrecita, mejor anda y te acuestas». A lo que la chiquilla indignada salió a responder «si yo soy pobrecita, ¿que haces leyendo los comentarios de una pobrecita como yo?, ¿quién es más pobrecita? ¡Estúpida!».

Tras esto, Katherine Orellana aseguró «que me digan que soy curá, ya filo, no puedo decir que no es cierto, igual puedo decir que es cierto. Estoy en un punto de mi vida que Dios me dio tanto, que me da igual, no tengo miedo».

«Miren mis pupilas, yo ya no tomo hace 4 años, yo soy alcohólica, y como soy alcohólica no tomo, porque me vuelvo loca, pero la marihuana si me ayuda y estoy tranquila» continuó.

Por otro lado, la chiquilla se confesó sobre su vida alejada de la televisión. «Yo voy a trabajar a la feria todos los días, la gente me dice ‘qué triste verte aquí’, y a mí me da risa. Yo vengo de ahí, claro, no me resultó (su carrera artística) porque fui inmadura, pude hacer muchas cosas y no las hice. No entiendo porque me siguen juzgando, sigo trabajando, sigo siendo honesta».