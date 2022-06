¿Campanas de boda? Raquel Argandoña estaría lista para pisar el palito con Félix Ureta

No cabe duda que Raquel Argandoña y Félix Ureta son una de las parejas más comentadas de la farándula nacional. Los tortolitos, que estuvieron separados por un tiempo, finalmente retomaron su romance el año pasado y desde ahí se les ha visto más que enamorados.

A través de redes sociales no han dudado en compartir diferentes registros, demostrando los felices que están y dejando de lado los rumores que de vez en cuando aparecen, asegurando que pasarían por una crisis.

Tan bien estaría su pololeo que finalmente Raquel Argandoña estaría lista para dar el gran paso. Así fue como quedó en evidencia en el avance del próximo capítulo de Zona de Estrellas, donde la Quintrala finalmente confirmaría que pisa el palito con Félix Ureta.

«Suenan las campanas en la vida de nuestra panelista» escribieron en la cuenta de Instagram de Zona Latina, para acompañar el video donde la ex panelista de Bienvenidos confirma la noticia de su casorio. Junto con agregar «Raquel Argandoña habla sobre su futuro amoroso esta noche en Zona de Estrellas».

Raquel Argandoña y su pololeo con Félix

Hay que mencionar que hace unos días, la animadora se refirió a su relación con el ingeniero comercial. «Yo me demoré harto. Así de entablar una relación, dos meses. Fui difícil, no me regalé, le costó al hombre. Invitándome a salir y todo. Lo chequée bien chequeado».

«Yo te diría que es el hombre que me llena cien por ciento, el que más me ha llenado 100 por ciento, es un hombre muy entretenido que me hace reír, que me ha acompañado en las malas y en las buenas» agregó.

Por otro lado, se debe mencionar que Raquel Argandoña ya había dado pistas de que podría pisar el palito con su amorcito. Ya que en 2020 ella misma aseguró en ‘Bailando por un Sueño’ que le habían tirado la roca, pero que la celebración sería post pandemia.