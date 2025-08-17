«A ella le gustaba él…»: Antonella Ríos arremetió contra Daniela Aránguiz por acusaciones de una aventura con doctor

La última invitada a «Juzgamos y Nos Funamos» pódcast del popular creador de contenido de farándula Danilo 21, fue la actriz Antonella Ríos. La invitada aprovechó para repasar las polémicas actuales, como también hablar sobre las que la involucran a ella.

Entre medio de la conversación, salió el tema de Daniela Aránguiz, por la demanda que le interpuso a Luis Mateucci tras sus declaraciones en televisión.

Antonella Ríos arremetió contra Daniela Aránguiz por acusaciones de una aventura con doctor

Así, Antonella Ríos comenzó diciendo: «Daniela Aránguiz es muy picada, Tiene una fijación con las viejas, tiene una fijación con los culos, tiene una fijación con Mateucci».

Ante esto, Danilo 21 bromeó diciendo que no hablen tanto, puesto que la ex Mekano los podría demandar. Ahí, Antonella Ríos disparó nuevamente: «Pero, imagínate si uno tuviera que demandar por las cosas que dijo. Yo la podría demandar porque dijo que yo me metí y le pagaba con sexo a un doctor«.

«El mismo doctor al que ella le decoró la oficina. Ella es arquitecta de interiores», comentó Danilo 21, para dar mayor contexto.

Ahí fue cuando Antonella Ríos arremetió sin filtro contra Daniela Aránguiz: «Le estaba decorando eso porque a ella le gustaba él. Lo encontraba bastante sabroso y, quiero decirte Daniela, que yo sí lo probé«.

Además, estas declaraciones cruzadas vienen desde hace meses, cuando, cabe recordar, que Antonella Ríos dijo: «No tiene códigos, es machista, está enfocada siempre en que le quieren quitar lo suyo«.

