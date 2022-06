«Creo que está muy sola»: Raquel Argandoña reacciona a video de Kathy Orellana

Unos días atrás te contamos que Kathy Orellana se mandó un comentado live a través de Instagram, donde habló de las diversas adicciones que ha pasado a lo largo de los años, además de su vida alejada de la televisión.

«Yo ya no tomo hace 4 años, yo soy alcohólica, y como soy alcohólica no tomo, porque me vuelvo loca, pero la marihuana si me ayuda y estoy tranquila» es parte de lo que contó la ex chica Rojo.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que durante la transmisión en vivo, varios de sus seguidores la notaron extraña y le pidieron que parara. Situación que molestó aún más a Kathy Orellana, quien no dudó en contestar sin filtro a una usuaria.

Sin duda que esto se convirtió en tema de debate en todos los programas de farándula. Y en Zona de Estrellas Raquel Argandoña fue la que más llamó la atención con una reflexión sobre la cantante y su estado actual.

Raquel Argandoña sobre Kathy Orellana

«¿Sabes lo que a mí me da mucha pena? Yo la encuentro una mujer muy talentosa. Creo que ella tuvo una época de oro, lamentablemente no se pudo manejar bien, perdió su casa, perdió su auto, todo eso que ella había ganado a costa de su trabajo» comenzó señalando la ex panelista de Bienvenidos.

Junto con esto, Raquel Argandoña compartió una teoría al respecto. «Yo creo que está muy sola, no tiene un entorno que la proteja, porque ella no está bien en este live, no está arreglada como se le ve en las fotos, no se ve bien. Ha adelgazado muchísimo, no se ve saludable».

«¿Cómo no vas a tener una amiga, una vecina, alguien que te diga ‘hoy no estás en condiciones de hacer este live, te arreglas un poquitito, porque tienes tus seguidores, tu público te quiere’?» continuó sobre Kathy Orellana.

Para cerrar, Argandoña comentó que «Está sola, encuentro que está muy sola y eso me da mucha pena en ella».