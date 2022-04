Karen Bejarano y su paso por El Discípulo del Chef: «Fue terapéutico»

La temporada más reciente de El Discípulo del Chef terminó con el triunfo de Karen Bejarano, quien por votación popular superó ampliamente a su contrincante Daniela Aránguiz. Premio que hasta tuvo polémica, luego de que esposa del Mago Valdivia se molestara que el jurado no eligiera a la ganadora.

Es en este contexto que la cantante conversó con el diario La Cuarta donde se refirió a su paso por el programa; asegurando que «Veo mi galvano todos los días cuando me levanto, lo tengo en la entrada de mi casa»; además de señalar que «Lo veo todos los días y es un recordatorio de un momento muy bonito en mi vida».

Junto con esto, Karen Bejarano habló del apoyo que recibió por parte del público. «Creo que hay gente, obviamente, permanece desde cuando era chiquitita, en Mekano; hay otra gente que me empezó a querer en los matinales; otra me me empezó a querer en los programas de deporte como Calle 7; en mi programa de viajes, Vuelta a la manzana, y por el lado de la música».

Karen Bejarano y la ayuda que significó su paso

Por otro lado, la ex chica Mekano afirmó que al entrar al espacio de cocina de Chilevisión «yo venía saliendo de una internación psiquiátrica entonces, para mí, era súper difícil retomar mis procesos laborales, después de lo que había vivido».

«Pero esto de verdad fue terapéutico en lo positivo» agregó Karen Bejarano, quien en su momento confesó que usaría parte del premio para pagar las deudas que le dejó la internación en el centro psiquiátrico.

Finalmente la chiquilla reveló al medio antes nombrado que parte del premio lo uso para cumplir una meta que tenía hace un largo tiempo. «Tenía como pausadas una vacaciones que íbamos a tomar con unos amigos hace mucho tiempo, o sea, en el 2019, que quedó la escoba para el estallido social».