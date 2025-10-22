Fran Maira denuncia a su pareja por agresión física en hotel de Las Condes: hombre fue detenido por Carabineros

Durante la madrugada de este miércoles, la exchica reality y actual jurado de Cuánto vale el show, Fran Maira, protagonizó un grave incidente en el Hotel Mandarín Oriental, ubicado en avenida Presidente Kennedy, comuna de Las Condes.

Según información publicada por Emol, Maira denunció a su pareja por agresiones físicas, hecho que terminó con la detención del presunto responsable por parte de Carabineros.

De acuerdo con los antecedentes, la discusión entre ambos habría comenzado al interior de la habitación del hotel por motivos sentimentales. En ese contexto, el hombre se habría alterado y tomó con fuerza los brazos de la artista, zamarreándola.

Tras el violento episodio, el individuo bajó hasta el estacionamiento del recinto, donde rompió los vidrios del vehículo perteneciente a Maira. Ante la situación, la exchica reality solicitó ayuda al personal del hotel, quienes dieron aviso inmediato a Carabineros.

Los uniformados acudieron al lugar y detuvieron al sujeto, quien fue trasladado hasta una unidad policial para continuar con los procedimientos de rigor.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del detenido, ni tampoco se ha entregado información oficial sobre el estado de salud de Fran Maira tras el incidente.

