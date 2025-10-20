Ignacia Michelson sorprende a todos en Mundos Opuestos al revelar cuánto ha gastado en cirugías estéticas: «Creo que más de…»

En la reciente edición de Mundos Opuestos, Ignacia Michelson habló sin filtro sobre sus cirugías estéticas y los montos que ha gastado en cada una de ellas.

Fue en conversación con Disley Ramos y Samira Jalil donde la influencer entregó detalles de los procedimientos estéticos que se ha realizado.

En ese contexto, reveló que su primera operación fue a los 15 años: «Me operé las pechugas, en Chile, se puede con la autorización de los papás. Lo que pasa es que yo no tenía nada, fui al médico, yo tenía como trauma, por así decirlo».

«‘¿Para qué va a esperar a los 18 si ya no le van a crecer las pechugas?’. En verdad mi papá no quería, pero la Jenny, que es mi mamá, lo convenció, no sé cómo», aclaró Michelson.

Siguiendo por esa línea, realizó un listado con todas sus operaciones: «El culo operado, lipo, tetas, labios, ácido, también me rejuvenecí allá abajo. Me hice un blanqueamiento y un tratamiento”.

En medio de la conversación, Disley Ramos le consultó si tenía algún arrepentimiento respecto a sus intervenciones, a lo que la Dj respondió y entregó una advertencia.

«Sí, es que yo tengo, ya deben saber, tengo metacril en el poto. Es biopolímero, es lo peor que uno se puede poner, por favor que no lo engañen, que en verdad es súper grave, súper peligroso», respondió.

Ignacia Michelson revela cuanto dinero ha gastado en operaciones

Por otro lado, la ex pareja de Marcianeke reveló la gran cantidad de dinero que ha gastado en operaciones, aclarando que no todas han corrido por su cuenta.

«Yo creo que más de $50 millones», confesó, sorprendiendo a todos sus compañeros.

«Pero no todas las pagué yo. Muchas las pagó mi papá y otras unos pololitos que tuve. Yo ‘ay, quiero una lipo’ y ellos me decían ‘ay, mi amor, vamos a ver juntos’. Ellos mostraban la tarjeta y una no es hue…, no va a sacar la de ella. Después terminaban y no aprovecharon nada. Hue… diría yo», cerró Ignacia Michelson.

