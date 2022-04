Presidente Gabriel Boric explica por qué rechaza un nuevo retiro de las AFP

La última jornada no ha sido la más sencilla para Gabriel Boric, ya que en medio de su gira por el norte del país, el Presidente se ha encontrado con varias personas que no han dudado en criticarlo y encararlo por mostrarse en contra del quinto retiro de las AFP.

Hay que recordar que durante la tarde del jueves, un sujeto terminó detenido y pronto será formalizado por lanzarle una piedra al mandatario; instancia en la que este afirmó que a pesar de que ocurran hechos de este tipo, él seguirá saliendo a la calle.

Es más, la noche de ese mismo día, se registró un video de Gabriel Boric, acercándose a un grupo de adherentes que lo esperaba a la salida del hotel donde se hospedaba; para conversar de distintos temas.

La explicación de Gabriel Boric

En dicho lugar, Rodrigo Sánchez, periodista de Meganoticias; capturó el momento exacto donde una persona le pidió al Presidente que aprobara el retiro de fondos de las AFP: «Presidente, mi 10% por favor», le dijo la persona.

Tras esto, el Presidente Gabriel Boric, no dudó en explicarle la situación económica del país y cómo un nuevo retiro no sería la mejor idea. «Eso nos haría muy mal a todos (…) ayudaría mucho a que suban los precios de todo» a lo que la mujer respondió: «¿Pero no están subiendo ya?».

«Si, pero subiría más todavía. Tenemos que contener eso y no echarle más leña al fuego. Tenemos que fortalecer el empleo, generar nuevos mecanismos de producción, ayudar a los sectores más rezagados, pero meterle más fuego a la inflación, sería un tremendo error de nuestra parte y aunque sea impopular, tengo el deber de decirlo» continuó el mandatario.

Pero la persona insistió con su punto: «más que inflación, puede que sea colusión».

Momento en el que Gabriel Boric le contestó que «Puede haber algo de eso, pero la inflación es algo real, que existe en toda América Latina y en el mundo y eso (el retiro) ayudaría a aumentarlo»; para luego mencionar que una buena idea sería trabajar en un nuevo sistema de ahorro previsional.

