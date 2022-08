Faryd García tras eliminación de El Discípulo del Chef: «Eso te fortalece»

La noche de este domingo fue el estreno de la cuarta temporada de El Discípulo del Chef, la que reúne a los participantes más emblemáticos de los distintos programas de cocina que han existido en nuestro país.

Y su primer capítulo sin duda que partió con todo, ya que tuvo de inmediato tres eliminados, siendo sin duda el que más sorprendió al público la de Faryd García, ganador de la tercera temporada de MasterChef, quien no pudo aguantar y terminó estallando en llanto.

«Me siento decepcionado de mí mismo, decepcioné a gente que tengo atrás. Mi primer sueño fue tener una casa, que gracias a Dios la tengo. Ahora es tener un restorán a mi nombre, que es lo último. Lo tenía aquí en mis manos y lo perdí por una palta» señaló en ese momento el chiquillo.

A pesar de que también resultaron eliminados de El Discípulo del Chef, Almendra Santibáñez y Alfonso Castro, sin duda que la salida de Faryd García fue la que más molestó al público del programa, quienes recurrieron a redes sociales para demostrar su enojo.

Faryd García rompe el silencio

Es en este contexto que durante las últimas horas, finalmente el chiquillo decidió romper el silencio sobre su eliminación, aprovechando de agradecer todo el cariño que ha recibido en redes sociales.

«Quiero darles las gracias a todos por el apoyo, el cariño que me entregaron por las redes. Pucha, fue un capítulo difícil, la verdad la verdad que no me esperaba haberme ido tan luego» comenzó señalando Faryd García a través de sus historias de Instagram.

Siguiendo por esta línea, el chiquillo agregó que «quedé para la escoba, como se podría decir. Estuve como una semana más o menos con depresión, ya pasó eso sí».

«Pero, obviamente, tienen que acordarse de que los caminos tienen tropiezos y son cosas que pasan, eso te fortalece. Obviamente no lo voy a dejar ahí, algún día voy a tener mi restaurante, vamos a pelear por eso» continuó.

Para cerrar Faryd García aprovechó de agradecer por todo el cariño que le llegó de sus seguidores. «Si se da la oportunidad de volver a El Discípulo del Chef ténganlo por seguro que ahí estaré».