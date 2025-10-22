Shakira celebra los aniversarios de sus icónicos álbumes con Ed Sheeran y Beéle reversionando «Hips Don’t Lie»

Este año, Shakira festeja junto a Spotify dos hitos importantes de su carrera: los 30 años de Pies Descalzos y los 20 de Oral Fixation (Vol. 1 & 2). Álbumes que marcaron su camino a la fama y que siguen conquistando a nuevas generaciones.

En el marco de la serie Spotify Anniversaries, la cantante comparte historias inéditas sobre estas producciones. Ella reflexiona sobre el impacto que tuvieron en su vida y en la música latina. Además, interpreta algunos de sus éxitos más icónicos con invitados especiales. En el primer episodio se juntó con Beéle y Ed Sheeran para una versión renovada de “Hips Don’t Lie”.

Los EPs con estas nuevas versiones estarán disponibles exclusivamente en Spotify. Esto permite a los fans revivir los clásicos de Shakira de una forma única y moderna.

A través de sus redes sociales, Shakira agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo durante su extensa carrera: «¡Gracias por caminar conmigo durante estos 30 años de Pies Descalzos, y 20 años de Fijación Oral!», señaló.

Además, agregó que: «Tantos recuerdos y canciones que me formaron como artista y que hicieron parte del camino de la música latina en el mundo. Espero que les guste, ¡los quiero!», cerró.

Ed Sheeran y Béele se unen a Shakira para reversionar «Hips Don’t Lie»

En ese contexto, la artista habló con Variety y reveló que la colaboración con el cantante británico fue «una conversación pendiente desde hace años».

«Admiro profundamente lo que hace con tan poco: una guitarra y su voz. Tiene una pureza y un sentido melódico únicos, y sabía que aportaría algo completamente nuevo a ‘Hips’”, agregó.

Por otro lado, también tuvo palabras para Béele, joven artista de la nueva camada musical urbana: «Beéle es de mi tierra y representa a la nueva generación. Hips Don’t Lie puso a Barranquilla en el mapa, y me pareció hermoso incorporar a otro artista de allá”, aseguró.

Shakira regresa a Chile

Es importante mencionar que Shakira regresará a Chile el próximo 22 de noviembre. «La Loba» se presentará en el Estadio Nacional, deleitando a sus fanáticos chilenos que pidieron su regreso.

De esta manera, los seguidores que no pudieron verla en los multitudinarios conciertos que la colombiana realizó en el Estadio Nacional en abril de este año, tienen una oportunidad única para verla en acción.

Las entradas para el concierto de Shakira en Chile las puedes adquirir a través del sistema PuntoTicket.

