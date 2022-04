Karen Bejarano comparte emotiva reflexión: «Nos hacemos más daño callándonos»

La mañana de este viernes 29 de abril, Karen Bejarano aprovechó de hacer una transmisión en vivo a través de Instagram, para dar algunos tips de maquillaje y perfumes. Pero al final el tema cambio radicalmente cuando la chiquilla habló de su música y el medio que le provocó volver.

Resulta que la cantante aseguró que este año se quiere lanzar con una serie de proyectos musicales, pero que un momento los abandonó por miedo. «No me quería, no me aceptaba, no me conocía, y no me reconocía» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Karen Bejarano agregó que «Entonces cuando esas cosas pasan, una persona que puede tener en realidad muy clara sus pasiones, puede llegar a boicotearse».

Karen Bejarano sobre la comunicación

Posteriormente, la ex chica Mekano habló sobre lo importante que es la comunicación. «Es tan bueno hablar, creo que una de las cosas que he aprendido este último tiempo, decir lo que me pasa».

Junto con indicar que muchas personas se guardan las cosas para no hacer daño, «pero al final nos hacemos más daño callándonos y haciendo esto solos, porque la gente igual se da cuenta de lo que está pasando, solo que no pueden entenderlo porque no lo verbalizas».

Además, Karen Bejarano aconsejó contar sus problemas cuando es necesario y aceptar la ayuda. «No miremos a huevo a nadie, hay tantas personas al lado que están esperando a que hables. No le tengan miedo a eso».

«Estamos en un mundo en donde dar amor, cuesta mucho, sobre todo a personas a las que solo conoces por plataformas como esta. Ustedes me mandan tanto amor, me siento muy afortunada y me emociona» afirmó entre lágrimas.

Para cerrar, la chiquilla aseguró que «Todo se devuelve tarde o temprano, por eso es bueno vibrar siempre en positivo y con amor».