Helhue Sukni y su vida amorosa: «Me ha ido como la callam…»

No cabe duda que Helhue Sukni es más que activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, ya que la conocida abogada de los narcos cuenta con más de 790 mil seguidores a los que encanta con sus divertidos videos e historias.

Frente a esto, la profesional dio una entrevista a Tiempo X, donde se refirió a su éxito en Internet, pero además se confesó sobre detalles de su vida privada; sorprendiendo al asegurar que no le va para nada bien en el ámbito amoroso.

«Me ha ido como la callampa en el amor, siempre. No se puede tener todo en la vida. Yo también tengo mal ojo, lo pongo donde no corresponde, pero ya filo no más, ¿Qué voy a hacer?», comenzó señalando Helhue Sukni.

Pese a esto, la abogada confesó que «Yo me quiero casar de nuevo, y lo haré de blanco, como a mí me gusta. Me encanta la fiesta y el anillo».

Además, aseguró en el medio antes nombrado que «Me gustaría tener continuidad, porque no la he tenido»; momento en el que Helhue Sukni reveló la particular forma en la que terminó la última relación que mantuvo.

«Desapareció desde mi cumpleaños. Igual hablamos, pero desapareció de estar conmigo físicamente. Nunca se enamoró de mí, yo sé que él me quiere mucho, pero no está enamorado de mí y nunca lo logré enamorar. Uno no puedo obligarlo» indicó.

«Tengo 56 años, ¿Qué va a ser de mí en 10 años más? Estar más vieja, y con quien podré estar. Uno piensa que la vejez sola es mala. Lo digo por mis papás, que se apoyan y hablan» cerró.

Helhue Sukni en la clínica

Poco tiempo atrás te contamos que la abogada no lo estaba pasando para nada bien, pues debió estar internada en la clínica al sufrir una infección en las vías aéreas.

A pesar de esto, Helhue continuó trabajando, pese a su estado de salud. Y en una entrevista aseguró que «Mientras mi cabeza esté bien y pueda, yo sigo haciendo lo mío. Como casi todos los días estuve desde temprano con el teléfono y el computador».