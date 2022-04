Pailita se disculpa y responde a críticas: «Les voy a cerrar la boca entero brígido»

Durante las últimas horas, Pailita se convirtió en lo más comentado en redes sociales, solo que no por las mejores razones. Esto debido a que una ex pareja subió un video a TikTok en el que aparece llorando y lanzándose directamente en contra del cantante.

«Viendo si estoy más feliz sin ti, siempre dijiste que lo sería. Dijiste muchas cosas, que me hicieron amarte, que me hicieron odiarte» se podía leer en el registro, acompañado de una serie de fotos donde posa románticamente con el intérprete de Ultra Solo.

Es frente a esto, que al poco tiempo el propio Pailita compartió una historia en su cuenta de Instagram, en la que le habla directamente a la chiquilla. «¡Terminamos hace muchos meses! Pasa que ahora conozco a alguien y me subes a TikTok con nuestras cosas privadas, que pasamos hace mucho tiempo, ¿con qué intención?».

«Ahora ya no cuentas conmigo. Yo no tengo porque darte explicaciones ni a ti, ni a la gente, de que si salgo con alguien. Estoy soltero, así como lo estás tú» continuó el artista.

Eso si, al poco tiempo Pailita eliminó la historia e incluso archivó todas sus publicaciones por varias horas. Pero ahora volvió a pedir disculpas y explicar lo que había ocurrido, además de enviar un claro mensaje.

Las disculpas de Pailita

«Quería disculparme con toda la gente por todo lo ocurrido, no todos somos perfectos. Yo soy bien hombre para mis cosas y ante cualquier error lo reconozco» partió la publicación el chiquillo, quien pasó a explicar que hubo un problema de «responsabilidad afectiva» por la falta de comunicación con su ex pareja.

«En ningún momento jugué a dos bandos. Porque yo estaba en todo mi derecho de conocer a alguien al igual que ella, y tampoco me sentí en derecho de contarle porque reitero, no somos nada» continuó Pailita.

Por otro lado, el oriundo de Punta Arenas explicó que está conociendo a una chica hace unos días. Además de pedirle a sus seguidores que por favor no traten mal a la joven que subió el video original en redes. «Sé que verás esta historia. Espero puedas seguir tu camino como yo con el mío».

«Y a todos los que me criticaron y dejaron de seguir, me encantaría que estuvieran solo un rato en mi zapatos (…) Les voy a cerrarle la boca entero brígido como lo he hecho siempre» cerró el artista urbano nacional para cerrar el tema por las críticas que ha recibido.