La Mañana de la Corazón: El Dani casi tiene 40 y aún vive con la mamá

«Un saludo para Dani va a tener 40 años y todavía vive con la mamá«, así de cortita se las mandó la auditora en La Mañana de la Corazón, cuyo audio dejaron locos a Chavito, DJ Toti, Señora Nelly y la Sita Evelyn ; pero Alejandro Chávez se a vivó y puso en debate para los seguidores de la número uno sobre hasta que edad uno puede vivir con su mamita.

«O hasta que edad usted va a permitir que su hijo siga en la casa«, complemento la señorita Evelyn y con esto partieron a llamar a la responsable de poner el tema sobre la mesa; entre tanto leseo del pobre de Dani, realmente es un tema que hablar sobre cuando ya un hijo debe «aprender a pescar para que pesque sus cosas fuera de la casa» como bien dijo la conductora de la número uno.

La auditora indicó que el joven que no es tan joven no se quiere ir de su casa y que tampoco tiene polola; lo más chistoso es que Chavito le consulto a la chica si ella era o no la pareja de Dani y ella respondió que era su jefa.

«Es mamón, es mamón, es el mayor de todos y es el más mamón«, complementó en su versión la auditora hablando sobre Dani».

¿Dónde escuchar la Corazón?

Ojo al charqui chiquillos, no se olviden que si se perdieron este momento en ‘El Festival de la Corazón’ (o si quieren revivirlo), la tienen muy fácil, ya que solo necesitan instalar la APP de radio Corazón para acceder a todos los audios y noticias de la Número Uno.

Y si no tienen donde escuchar a la Más Querida de Chile, recuerda que siempre puedes escuchar la señal en vivo, desde donde puedes seguirnos a lo largo de todo Chile y el mundo para no perderse ninguno de los programas ni la mejor música.