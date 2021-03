¡Nuestro Chavito se puso la camiseta para ayudar a una radio de Bajos de Mena! En el programa 'Aquí Somos Todos', Chavito nos representó para colaborar con una pequeña radio en el sector de Bajos de Mena en Puente Alto.

Esta tarde en el programa ‘Aquí Somos Todos’ de Canal 13, nuestro querido Chavito fue parte de una increíble misión.

Se trata de Radio Estrella, una emisora que opera en el sector de Bajos de Mena en Puente Alto, con su humildad y buena onda ayudan a los vecinos de la zona.

Raúl González su creador, lanzó hace un tiempo el proyecto que busca unir a la comunidad entregando cajas de mercadería. Sin embargo, las fallas en la señal, precariedad de los equipos impiden que puedan realizar de manera óptima la tan noble labor.

Por eso es que ‘la más querida de Chile’ liderada por nuestro Chavito fue en ayuda de los chiquillos para que el corazón solidario siga latiendo en los miles de vecinos.

La sorpresa

Guardadita tenían la sorpresa el equipo del programa, ya que al pedirle a González que presentara a nuestro animador, apareció en la pantalla provocando la emoción del chiquillo.

«Señoras y señores quiero agradecer esta tremenda presentación de mis colegas, de unos capos de la radio, de unas personas que están haciendo una tremenda pega», comenzó diciendo el animador de ‘La Mañana de la Corazón’.

«Admiro profundamente lo que están haciendo y de verdad cuando están haciendo la pega desde Bajos de Mena es tremendo, porque es un doble esfuerzo, porque el que viene de allá se levanta más temprano, la pelea más todavía», continuó.

En eso, Raúl le respondió «te queremos Chavito, no me esperaba esta aparición en pantalla, pero te doy las gracias y también he tenido la oportunidad de escribir a través de su Instagram y pedirle algunos consejos. Es un ídolo de nosotros».

La ayuda de Chavito

Pero eso no fue todo, ya que Chavito anunció el aporte de audífonos profesionales de alta gama, los mismos que utilizamos en nuestros programas, además de unos más pequeños para poder transmitir en redes sociales.

Por su parte, Raúl González invitó a nuestro animador a asistir a las sencillas instalaciones de Radio Estrella, a la que accedió pero sumado a él irá el equipo de ‘La Mañana de la Corazón’, además de un ingeniero para ayudar en el aspecto técnico.

Revisa el programa completo, a continuación: