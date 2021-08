¿Aún no la tienen? A descargar la APP de la Corazón para seguir todos sus programas favoritos Si aún no tienen en su teléfono la APP de su radio Corazón, aquí les contamos las razones por las que necesitan descargarla ahora.

Por si aún no lo sabían, en su querida radio Corazón les tenemos una mansa aplicación, ideal para que no se pierdan nada del contenido de la Número Uno de Chile y lo mejor de todo es que está literalmente al alcance de su bolsillo.

Si todavía no la tienen instalada, pueden encontrarla en la Play Store o App Store, donde solamente tienen que escribir «Corazón Radio» y descargarla. Ya que es completamente gratis e ideal para los fanáticos de la Más Querida.

Pero ¿Qué tiene la APP de la Corazón?

Ahora vamos con lo más importante, que la APP de su radio Corazón viene con una serie de características con las que lo pueden pasar ideal, concursar y revivir sus momentos favoritos. Así que aquí les contamos todas estas medias funciones.

El Player online

En primer lugar no podemos dejar de lado el player online, lo que significa que si andan por algún lugar en el que la señal no alcanza a llegar, no hay ningún problema, ya que abren su APP y de inmediato van a poder seguir en vivo todos los programitas de la Número Uno de Chile. Además que todas las canciones vienen con su nombre y artista para que descubran temitas nuevos.

Podcast

Pero esto no es todo, sino que la APP también incluye la programación para que sepan el horario de cada uno de nuestros programas y estén atentos. Y lo más importante es que si por cosas de la vida se perdieron alguna parte, en la sección podcast pueden escucharlos nuevamente, incluso compartirlos directamente.

Notas y concursos

Como sabemos que también les gusta ganar cosas y estar atentos a la actualidad, en esta aplicación también pueden leer todas las notitas de la web de la Corazón. Además de enterarse altiro de los concursos que hacemos, para que no duden en participar.

Hasta despertador trae

Y por último pero no menos importante, esta APP viene completa, ya que incluso tiene una alarma incluida, para que la puedan dejar como su despertador oficial y se despierten de la mejor forma escuchando a la Número Uno.

Así que ya lo saben, no tienen excusa para no descargar la APP de Radio Corazón, donde se encuentran con todo y más. Pero lo mejor de todo es que ya está disponible a lo largo de todo Chilito y completamente gratis.