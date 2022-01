María José Quintanilla y Juanito Ayala se lucen con el video de Tus Besitos

Tras una larga espera, finalmente el single “Tus Besitos” de Juanito Ayala y María José Quintanilla lanzado el año pasado, ahora cuenta con su propio videoclip con ambos artistas.

La composición demuestra la creatividad y versatilidad de Juanito Ayala, especialmente al colaborar por primera vez con la destacada cantante nacional María José Quintanilla. Una canción que demuestra el sabor y la alegría de ambos músicos.

“Tus Besitos” es una cumbia romántica, con base electrónica y que incluye sonidos que evocan calidez y ternura. En palabras del mismo Juanito Ayala. “La historia de la creación de tus besitos esta llena de casualidades, de esas casualidades mágicas que aparecen cuando haces las cosas con más ganas que pretensiones”.

El videoclip de la canción estuvo dirigido por Cristian Pino Anguita y producido ejecutivamente por Paloma García, además de la participación del propio Juanito Ayala y también de José Jiménez junto con Arturo “King Turra” Medina en producción musical.

Tus Besitos

Protagonizado por Adela Garcia, Daniela Espinoza, Fernando Pérez Banda, Alejandro Barrientos, Gonzalo Durán, Anahís Rojas, Álvaro Guerrero y Regula Ochsenbein; el video representa lo que el autor musical denomina como “Ayala en tu Patio”, un emprendimiento que creó durante la pandemia con el objetivo de ser un “delivery de música”.

En palabras del propio Ayala: “consiste en que llevo mi show a los patios de personas comunes y corrientes volviendo de esta manera a lo esencial del oficio del cantor, labor que me ha permitido seguir abriéndome camino en este oficio y del cual estoy muy agradecido y por eso quise dejarlo plasmado en esta producción.”

En el caso de la colaboradora María José Quintanilla, y que, a pesar de converger a partir de estilos musicales distintos, nos comenta. “Es bonito grabar con personas de otros géneros musicales y encontrarse con la generosidad de otros compañeros. Me encantó la forma en la que pudimos trabajar, son unos profesionales increíbles y me hicieron sentir muy cómoda. Estoy feliz de haber conocido a un profesional a quien admiro mucho. Creo que gané a un amigo y eso es súper difícil en este ambiente. Lo que más rescato es la buena onda y me siento muy agradecida”.