Juanito Ayala estrena Callejero” Remix con grandes artistas de la música nacional

Juanito Ayala lanza una nueva colaboración a 15 años del estreno de «Callejero», junto a diferentes artistas de la música nacional.

Han pasado 15 años desde su estreno, y hoy Juanito Ayala se prepara para un nuevo hito asociado a este hit: el lanzamiento de “Callejero Remix”, una nueva versión en la que lo acompañan el Pollo de Santa Feria, Caro Molina “La Rancherita”, Vitoko de La Sonora 5 Estrellas, y Arte Elegante.

“Yo creo que con esta canción Juanito sentó un precedente, hizo un quiebre entre la cumbia antigua, más clásica, con esta cumbia más callejera, más popular, más urbana, con temas que hablan de la misma gente, con vivencias reales, letras que identifican a las personas. Para mí desde que la escuché, dije, este es un hit, y nunca me imaginé que me iban a invitar a cantar la versión de esta canción, de verdad, un gran honor”, confiesa La Rancherita.

La nueva colaboración de Juanito Ayala

Por su parte, el Pollo de Santa Feria cuenta que “Callejero apareció en mi vida en un momento en que yo sólo escuchaba cumbia. Era muy cerrado no escuchaba otro género, y Callejero hizo que la nueva cumbia chilena me llegara mucho más. Y me mostró que con algo tan simple, con una sola nota, puedes generar mucho a nivel nacional. Es un himno de la cumbia chilena”.

“Callejero Remix” estará disponible en plataformas digitales a partir de las 20:50 horas de este miércoles 14 de diciembre. Y para esperar el lanzamiento, Juanito Ayala realizará un streaming a partir de las 20:00 horas, desde sus redes sociales: @juanitoayalaoficial en Instagram y Facebook.

La Rancherita en las redes sociales

Con más de 272 mil seguidores cuenta Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, tan solo en su cuenta de Instagram. La cantante se dedica a compartir en todo momento sus lanzamientos musicales, además de enamorar con coquetas fotitos que la llenan de piropos.