El Discípulo del Chef llega con nuevos participantes Este jueves, El Discípulo del Chef sumará a nuevos participantes que buscarán convertirse en el mejor cocinero de la temporada.

Durante la noche de este jueves, en el capítulo estreno de El Discípulo del Chef, nuevos participantes ingresarán al programa de cocina, buscando competir para llevarse el título del mejor de esta temporada.

En el capítulo de hoy, se enfrentarán ocho celebridades que se disputarán, a través de una competencia, los cupos para ingresar al programa. Solo cinco de ellos serán los seleccionados para formar parte de los equipos liderados por Sergi, Ennio y Bazán.

De esta forma, los nuevos integrantes que ingresarán a la competencia son: la modelo Adriana Barrientos; el actor de cine y televisión Francisco “Pipo” Gormaz; la modelo Rocío Marengo; la animadora Pamela Díaz; y el músico Méndez.

Actualmente, los equipos están conformados por:

Ennio Carota (Verde):

La ex chica reality Perla Ilich; la modelo Daniela Aránguiz; la cantante Karen Bejarano y el preparador físico Camilo Huerta.

El actor Carlos Díaz; el comediante Miguelito; la modelo Vanessa Borghi; la modelo Marlén Olivari; Yuhui Lee y el periodista y animador de televisión Patricio Sotomayor.

El bailarín Bruno Zaretti; la modelo Francisca Undurraga y el conductor José Luis “Joche” Bibbo.

Además, el programa que conduce Emilia Daiber tendrá cambios en sus días de emisión, y a partir de ahora será transmitido los jueves y viernes a las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión.

La polémica salida de Kathy Orellana

Hay que mencionar que El Discípulo del Chef no ha estado ajeno a las polémicas, ya que la eliminación de Katherine Orellana dejó la grande en redes sociales.

Resulta que la cantante fue sacada del espacio, luego de que faltara en dos ocasiones a las grabaciones y en una de ellas ni siquiera avisara sobre los motivos de su ausencia.

Es en este contexto que la propia Kathy recurrió a Instagram para hacer sus descargos. «Ahora voy a contar la verdad. El Discípulo del Chef no me mandó un auto, porque a mí me hicieron un portonazo y los hueones me dejaron tirá, así que la irresponsable no soy yo».

«Son bastardos los hueones porque me han dejado como el hoyo todo el rato, así que basta» cerró su mensaje.