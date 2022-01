Oiga pero no se enoje: Auditora de La Mañana Corazón confundió la radio con el hospital La señora intentaba solicitar una hora de kinesiología e interrumpió la alegría y numerosos mensajes que llevaba Chavito por su cumpleaños.

Imagínate estas en medio de la pega y recibes el llamado de una señora consultando por una atención al hospital ¿Qué harías? Ahora piensa que esa llamada errónea cayó directamente a la transmisión en vivo de «La Mañana Corazón», junto a Evelyn Bravo, Alejandro Chávez y la Señora Nelly; por supuesto que las risas no faltaron.

Esta mañana en Corazón; fue ambientada con mucha alegría, ya que, el querido Chavito está de cumpleaños, por ende, las numerosas llamadas de felicidades para nuestro locutor contagiaban de buenas vibras, pero todo fue interrumpido por la señora hospital.

«Quería saber de una hora del hospital, por qué no cortan los de la radio están puro leseando no más«, así se presentó la señora en vivo cuando realizó la llamada al programa, mientras que Chavito y la señora Nelly se reían, Evelyn intentaba calmar la situación consultándole a qué hospital debía ir.

La mujer cooperó diciendo que necesitaba comunicarse con el Hospital Peñaflor pero nuevamente actuó de mala forma. «Señorita Evelyn, están puro leseando no más, estoy llamando para el hospital y me sale esta llamada», comentó la señora molesta y cortó.

Otra llamada que salió mal

La historia no quedó ahí, los chicos confirmaron que el número del centro médico era similar al de la radio y en ese momento se les ocurrió una idea. Sobre la misma intentaron hacerse pasar por los doctores del hospital y comenzar una llamada pitanza.

Chavito comenzó con la actuación, la señora contestó y señaló que intentaba comunicarse con ellos antes pero «se cruzaron las líneas«, posteriormente pudo decir lo que necesitaba (que por cierto resolvió la gran duda si era una situación de vida o muerte).

Necesitaba consultar sobre una hora para el 11 de enero con la kinesióloga, «la señorita Romi».

El doctor Chavito le dio el pase a Evelyn pero la conductora no aguantó más. «Dígale a la señora que de nuevo apretó mal el botón y la estamos agarrando pal hueveo«, comentó nuestra reina Guachaca que entre risas de todos confesó la broma.

Ante las queja de Chavito de que por qué no le decía que era la kinesióloga, la animadora reconoció que «no podía agarrarla para el chuleteo, mi corazón, el angelito bueno me dijo que no. Me pilló».