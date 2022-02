Chile contra Bolivia: ¿Dónde, cómo y cuando ver el partido?

Ante la derrota contra Argentina, para La Roja se les ha disminuido las chances de clasificarse al Mundial; aún así los jugadores siguen con la esperanza y harán lo posible para ganar los tres partidos que restan de las Clasificatorias Qatar 2022.

En esta ocasión visitarán La Paz, capital del pueblo boliviano que tiene 3.640 metros sobre el nivel del mar; ante dicha cifra, la selección preparó la estrategia de realizar su entrenamiento en Calama (2.260 metros sobre el nivel del mar) y jugar ante Argentina en dicha ciudad. Ahora los jugadores se encuentran climatizados y con mayor preparación para enfrentarse a Bolivia.

La situación es crítica, Chile se encuentra en séptima posición a falta de tres fechas para que se finalicen las Eliminatorias; asimismo, están a tres puntos de diferencias del quinto puesto que es Uruguay, que permite ir a repechaje contra un equipo asiático; y a cuatro puntos del cuarto puesto (Perú) que permiten de forma directa los pasajes a Qatar.

Hay que considerar que ante el partido contra los trasandinos produjo sensibles bajas para enfrentarse a los altiplánicos; uno de ellos es la salida del portero y capitán chileno, Claudio Bravo, que tuvo que salir de la convocatoria por una lesión en el gemelo derecho. Asimismo, el delantero del Atlético Mineiro, Eduardo Vargas, salió de la nomina por un esguince en la rodilla izquierda.

También se suman las bajas por suspensión de los seleccionados que recibieron la sanción por acumulación de tarjetas amarillas; entre estos están Sebastián Vegas y el central del Mónaco, Guillermo Maripán.

Por otro lado, el conjunto boliviano viene de una sufrida fecha ante Venezuela, el equipo visitó Caracas y perdió ante el Vinotinto por 4 goles contra 1.

Sin embargo, los jugadores bolivianos han considerado que el encuentro contra Chile es un partido especial y que harán todo lo posible para ganar.

¿Dónde ver el partido de Chile vs Argentina?

Los hinchas que no podrán asistir al encuentro en La Paz podrán disfrutar el espectáculo por las pantallas de Chilevisión y TNT Sports; y para las personas que no tienen contratado el cable o no tienen televisor, también hay opción de verlo a través de streaming, puesto que, ADN TV y Redgol transmitirán el partido por sus señales online de forma gratuita.

Asimismo, recordarles a las personas que tienen contrato Estadio TNT Sports, también tendrán la oportunidad de disfrutar el encuentro.