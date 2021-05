Pastor Soto criticó a Farkas por donación a abuelita: «Un verdadero hipócrita» A través de su canal en YouTube el pastor Soto criticó duramente a Leonardo Farkas tras una donación realizada a una abuelita.

Una vez más el pastor Soto es el blanco de la polémica, ya que disparó contra el empresario chileno Leonardo Farkas.

A través de un video en su canal de YouTube, el polémico religioso se refirió cuando el rubio ayudó a una abuelita de 82 años quien trabajaba dirigiendo el tránsito en la calle.

«El mensaje es para el señor Leonardo Farkas, un verdadero impío, hipócrita. Siempre actuando para ser visto delante de la gente. ¿Por qué digo esto? Porque el día 30 de abril, en su cuenta de Twitter, pidió ubicar a la señora Amalia, una abuelita de 82 años que estaba trabajando en la calle», comenzó el pastor.

Además, dice que «él hace alusión a la pensión miserable que tiene esta abuelita. Y, obviamente, publicó que quería ayudarla con $1 millón. ¿Cuál es el problema? Que la biblia enseña que cuando ‘des limosna, no hagas tocar trompetas, como lo hacen los hipócritas’. Cuando alguien quiera dar limosna, no tiene que hacerlo para ser visto».

«Esto es un pecado grave. Si hoy se le acaba el oxígeno y no alcanza a pedir perdón por todos sus pecados, no tiene entrada al reino de los cielos. Y peor, la biblia dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, mejor, que vaya doblando sus rodillas, se humille y pida perdón», cerró el pastor.

Inmediatamente Soto se llenó de comentarios negativos a través de redes sociales.

Revisa el video completo a continuación:

Neme criticó al pastor

Ayer en el matinal ‘Mucho Gusto’ de Mega, José Antonio Neme se refirió a los dichos del pastor Soto, quien pedía a sus feligreses donar el diezmo con el 10% de las AFP.

«Cada uno puede hacer el llamado que quiera, los videos aguantan todo, pero creo que el señor Soto es una persona que tiene un problema psiquiátrico. Es mi opinión personal, he visto sus intervenciones y no entraría en diálogo con él», expresó.

Además, dijo que «para mí tiene un tema mental honestamente, arriesgo con esto que me conteste y me diga que me vaya al infierno, donde probablemente me vaya a ir».