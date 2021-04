¡Se pasó! Farkas se puso con abuelita que trabaja dirigiendo el tránsito A través de Twitter, Leonardo Farkas anunció una importante donación a Amalia Arriagada, abuelita que trabaja en Melipilla dirigiendo el tránsito.

Hace unos días se conoció la historia de Amalia Arriagada, abuelita de 82 años quien dirige el tránsito en la comuna de Melipilla.

La mujer recibe una pensión mensual de 152 mil pesos y que afirma que «no le alcanza para nada».

«De primera era una vergüenza única. No me animaba ni a levantar la mano, tenía temor al qué dirán. Luego ya no, porque empezaron altiro a darme», dijo Amalia en una entrevista a 24 Horas.

Pero eso no es todo, ya que la abuelita no vive sola, sino que con su marido de 101 años, una hija epiléptica e insulino dependiente, además de su nieto de 6 años.

Al ver tan compleja situación, la señora cada noche rezaba y decía: «Dame trabajo. Que yo pueda trabajar, señor. Lo único que te pido es que me des un trabajo. Porque yo soy mujer de trabajo, no soy mujer de estar sentada todo el día».

De 13:00 a 15:00 y de 18:00 a 20:00 horas, son los horarios que la señora va a trabajar en un paso nivel justo al frente de su casita, junto a otra persona.

Tras la viralización de su historia en redes sociales, es que mucha gente ha colaborado con Amalia, ya sea poniendo platita en su cuenta RUT o regalando mercadería.

Farkas se puso la camiseta

La historia de Amalia no tardó en llegar a ojos del filántropo chileno, Leonardo Farkas, quien inmediatamente se puso en acción y decidió hacer una importante donación.

“Seguidores me informan de la Sra. Amalia, trabajando a los 82 años en la calle por su pensión miserable. Debemos proteger entre todos a los adultos mayores. Por favor, búsquenla y díganle dónde le deposito $1 millón para mejorar en algo su calidad de vida», dijo el rubio a través de Twitter.