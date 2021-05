«Para mí tiene un tema mental»: Neme contra dichos del Pastor Soto por pedir diezmo a sus seguidores El chiquillo no se guardó nada esta mañana en el matinal de Mega, acusando que el pastor Soto posee problemas psiquiátricos.

Esta mañana en el matinal ‘Mucho Gusto’ de Mega, José Antonio Neme se descargó contra los dichos del pastor Soto.

La semana pasada el polémico personaje dio que hablar al pedirle a las personas pagar el diezmo cuando realicen el retiro del 10% de las AFP.

En declaraciones recogidas por Página 7 Neme dijo que «cada uno puede hacer el llamado que quiera, los videos aguantan todo, pero creo que el señor Soto es una persona que tiene un problema psiquiátrico. Es mi opinión personal, he visto sus intervenciones y no entraría en diálogo con él».

«Para mí tiene un tema mental honestamente, arriesgo con esto que me conteste y me diga que me vaya al infierno, donde probablemente me vaya a ir», dijo entre risas de los presentes.

Tras esto, el chiquillo explicó que «igual no tengo problema con eso, se pasa bien».

Los dichos del pastor Soto

El viernes pasado se hizo viral un video donde aparece el pastor Emiliano Soto solicitando a sus feligreses pagar el diezmo una vez que retiren el 10% de las AFP.

«Es muy importante que si usted recibe, por ejemplo, un millón de pesos al retirar su 10%, usted tiene que diezmar 100 mil pesos. Eso es lo que corresponde (…) Puede quedar sin trabajo, quedar pobre, perder la casa o destruir la familia. La miseria misma, el fracaso, eso es maldición», dijo Soto.

Además, el pastor advirtió que «si alguien no diezma se convierte en un ladrón. La maldición se ve de muchas formas. Por ejemplo, quedar sin trabajo, perder la casa. Cuando viene la maldición se destruye la familia, se destruyen los matrimonios, enfermos contagiados por Covid. Un desastre, la miseria misma. No se conviertan en unos rateros, de lo contrario van a sufrir las consecuencias«.