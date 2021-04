¿Parecidas? Naya Fácil subió historia diciendo que era igual a Kali Uchis y ella lo compartió A través de Instagram, Naya Fácil subió un historia diciendo que se parecía a Kali Uchis. "Hermosa", le contestó en otra publicación

Nuevamente la popular influencer Naya Fácil está en la noticia, pero no por algo, sino que por algo bastante curioso.

Resulta que la chiquilla, subió una historia a Instagram diciendo que muchas personas le dicen que se parece a la cantante colombiana Kali Uchis.

«Me están comparando con la Kali Uchis, esa que canta: ‘a kilómetros estamos conectando y me prendes, aunque no me estés tocando’. Y bueno tengo que lidiar con eso día a día», dijo Naya en la red social de la camarita.

Sin embargo, nada hacía presagiar que el videito de la mujer llegaría a ojos de la mismísima Kali, quien aprovechó de compartir su historia en su cuenta personal.

Pero eso no es todo, ya que la cuenta @inventadas.inventada publicó el video en su perfil y fue comentada por Uchis, quien escribió «hermosa», llenándose de respuestas de los seguidores de la chiquilla.

«Se me juntaron las queens», «idola», «te amo», «me encantas», fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar a la intérprete de ‘Telepatía’.

No ha sido «fácil» para Naya

A comienzos del mes de marzo, Naya Fácil intentó atentar contra su vida tras diversos episodios de bullying en su contra.

«Cuando chica lo pasé super mal, a mí me hacían bullying, caleta, y me costó mucho salir de ahí. Muchísimo. Me hacía mierda llorando en mi casa. Ahora ni siquiera me salen las lágrimas de la pena que tengo, de la rabia que tengo», dijo en una historia a Instagram.

Además, Naya cuenta que «me quieren ver destruida. Me quieren ver bajo tierra. Hoy día llegó el día. Yo también tengo un límite de lo que puedo aguantar las cosas. Te lo juro, tengo un límite. Y hoy día encuentro que ya no doy más».

Afortunadamente la chiquilla no logró hacerlo, pero fue derivada a un hospital donde se recuperó satisfactoriamente.

«Todavía me siento un poquito mal, pero mejor que antes así que eso y gracias por preocuparse y por su ayuda y todos los mensajes que recibimos. Yo ahora estoy en proceso de recuperación», contó.