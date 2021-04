Se pasaron: 10 detenidos tras pillar prostíbulo clandestino en Rancagua Tras descubrir un prostíbulo que operaba de manera clandestina en Rancagua, Carabineros se llevó a diez personas detenidas.

Durante la tarde del día de ayer, 10 personas fueron detenidas por Carabineros, luego que se les pillara en una particular situación. Y es que al parecer, las autoridades descubrieron un prostíbulo clandestino que estaba operando en plena pandemia en la ciudad de Rancagua.

Según la información de En La Hora, este burdel ilegal se encontraba ubicado en medio del casco histórico, dentro una casa particular de la capital de la Sexta Región.

Con respecto a los pasteles, los detenidos fueron siete clientes, dos trabajadoras sexuales y la dueña de hogar. La que además pasará a control de detención hoy martes. En el caso de los demás, todos fueron puestos en libertad y a la espera de ser citados por Fiscalía.

La llamada anónima que acusó al prostíbulo

Tras descubrir este particular recinto ilegal, las declaraciones por las autoridades no se hicieron esperar. El comisario de la Primera Comisaría de Rancagua, el mayor Manzur Abutom, dijo lo siguiente: «A través de una denuncia anónima, Carabineros verifica una casa particular, en donde funcionaba un prostíbulo clandestinamente».

«Al ingresar, los funcionario se percatan que habían siete trabajadores, la dueña de la casa y dos clientes, procediendo a su detención», añadió también el mayor.

Si bien la mayoría de estos pillos quedaron en libertad, tampoco se quedaron sin ningún tipo de consecuencia. Y es que además de esperar la citación por parte de la Fiscalía, el grupo de pasteles recibirá un sumario sanitario. Ya que obviamente, se estaban quebrantando las normas impuestas por el Ministerio de Salud.

«En el lugar se constituyó personal de la Seremi de Salud, quien inició los sumarios respectivos», fue parte de la aclaración que entregó el comisario de Carabineros.

Recordemos, que estos no han sido los únicos pillos descubiertos en fiestas clandestinas. De hecho, durante el fin de semana recién pasado, fueron 171 los detenidos por participar en reuniones ilegales.