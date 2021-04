Yamna Lobos y la crisis que vivió antes de su matri: «Le echaba la culpa a él» En una reciente entrevista online Yamna Lobos se confesó sobre las complicaciones para pisar el palito y lo mal que la pasó por esto.

Fue a fines del año pasado que Yamna Lobos sorprendió a sus seguidores al dar a conocer que finalmente había pisado el palito con su amor y padre de su hija. Momento en el que además comentó que a pesar de lo bella que fue la ceremonia, costó realizarla, esto debido a que debieron suspenderla previamente.

Es en este contexto que recientemente la ex chica ‘Rojo’ estuvo invitada al programa online de Giancarlo Petaccia, donde se refirió a varios temas, incluyendo su matrimonio, su reciente maternidad, además de como ha vivido la pandemia en compañía de su recién formada familia.

Sobre el tema de su casorio con el ingeniero Rodrigo Ramírez, Yamna Lobos confesó que a pesar de que ya lo tenían planeado, debieron aplazarlo en varias ocasiones debido a la pandemia por el coronavirus, situación que la tenía bastante nerviosa.

«Yo me quería morir, le echaba la culpa, ‘¡no, es que tú no te quieres casar!’, porque él me decía ‘bueno, no tenemos nada qué hacer, suspendámoslo, avisemos a los invitados y vemos una nueva fecha’. Y yo le decía ‘¿cómo me lo dices así? ¡Es que no te quieres casar!’, y le echaba la culpa a él» reveló la chiquilla.

Yamna Lobos comentó que lo pasó muy mal ya que justo en ese momento se encontraba esperando a su retoña. «Fue terrible para mí, fue como una semana de pena que lloraba, y como estaba embarazada, estaba más sensible y lloraba por todo. Me costó asumirlo y después ya fue ‘sí. Ok. Mejor porque después cuando ya tenga la guagüita voy a estar bien».

Recuerdos de su matri

Hace un tiempo la bailarina recordó en sus redes sociales cómo fue la ceremonia por el civil, compartiendo algunos registros de lo que fue su matri que vivieron en compañía de sus más cercanos.

«Nos hubiese gustado compartir con muchos familiares y amigos más pero para el religioso será! Si todo nos acompaña 🙏🏻nos lanzaremos jajaja !!!esperando que a esas alturas todo vuelva a la “normalidad” y podamos disfrutar y volver a pasarlo bien con tod@s l@s que queramos sin tanta restricción!! ❤️» escribió Yamna Lobos.